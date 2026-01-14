Від 45 грн за банку: в якому магазині шукати акційні ціни на рибні консерви

Знижка діятиме ще тиждень

У мережі АТБ стартувала акція на рибні консерви. Можна знайти кілька видів сардини та скумбрії за ціною меншою на 30%.

Акція діятиме до 20 січня. Детальніше про це написав "Телеграф", взявши актуальні ціни в інтернет-магазині.

Серед пропозицій акції є сардина атлантична натуральна з олією від ТМ "Своя лінія" вагою 240 грамів. Зараз її можна купити за 45,90 гривень, що на 20 гривень дешевше від звичайної ціни. Також за зниженою ціною доступна сардина в томатному соусі того ж виробника — тепер 46,70 гривень замість 66,90 гривень. Сардина бланшована в олії також подешевшала: 48,10 гривень замість 68,90 гривень.

За цією ж акцією можна взяти скумбрію в олії від "Своя лінія". Її ціна знизилася з 76,90 гривень до 53,70 гривень.

Що подешевшало в АТБ. Фото: АТБ

Такі знижки мають протриматись до 20 січня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який овоч незабаром здорожчає вдвічі. Нині він коштує дуже дешево, однак весною злетить в ціні. Таким прогнозом поділився міжнародний експерт зі зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков.