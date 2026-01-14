Действительно ли морозы в Украине усилятся до -20: что прогнозируют радары

В Украине морозы еще задержатся

В Украине установилась морозная погода с сильными осадками в виде снега. Но показатели термометров все еще не опускались до максимальных показателей.

Морозы в Украине усилятся до -20 и продержатся, по меньшей мере, до конца января. Об этом свидетельствуют данные метеосервиса Ventusky.

Какая погода будет в Украине

Согласно данным сайта Meteofor, в Украине в течение января установится морозная и снежная погода. Температура воздуха ночью будет опускаться до -15 градусов, а днем местами -5 градусов.

Прогноз погоды в Украине

А данные сайта Meteo.ua показывают, что ближайший день будет морозным. Холоднее всего будет во вторник, 27 января, ночью — 22 градуса, днем -12 градусов. А к концу месяца температура вырастет до +6 градусов днем и +2 градусов ночью. Ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега.

Прогноз погоды в Украине

Данные сайта Sinoptik.ua свидетельствуют о сохранении морозной погоды в ближайшее время. Температура по ночам будет опускаться до -18 градусов. Днем термометры покажут –5 градусов. В ближайшие недели осадки маловероятны.

Прогноз погоды в Украине

Что прогнозируют в Укргидрометцентре

В Укргидрометцентре прогнозируют, что сильные морозы продержатся до конца января. Ночью температура воздуха местами будет опускаться до -22 градусов, а днем -12 градусов. И такие температурные показатели будут еще держаться до десяти дней.

Прогноз Укргидрометцентра

Какая погода будет в Украине в начале года

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталий Постригань в ближайшие дни холод в Украине еще будет держаться. Однако уже на следующей неделе погода начнет меняться. Однако, речь идет не о резком потеплении, а постепенном ослаблении зимнего холода.

"По предварительным оценкам, морозная погода сохранится до конца второй декады января. Уже сейчас наблюдается тенденция к усилению сибирского антициклона, который принесет нам сухой, холодный континентальный воздух. Поэтомустоит ожидать умеренных, порой сильных морозов", – сказал Постригань и добавил, что вероятное потепление может прийти не раньше, чем 20 января.

Виталий Постригань

