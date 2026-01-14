Чи дійсно морози в Україні посиляться до -20: що прогнозують радари

В Україні морози ще затримаються

В Україні встановилась морозна погода з сильними опадами у вигляді снігу. Але показники термометрів все ще не опускались до максимальних показників.

Морози в Україні посиляться до -20 і протримаються щонайменше до кінця січня. Про це свідчать дані метеосервісу Ventusky.

Яка погода буде в Україні

Згідно з даними сайту Meteofor в Україні протягом січня встановиться морозна та сніжна погода. Температура повітря вночі опусктатиметься до -15 градусів, а вдень місцями -5 градусів.

Прогноз погоди в Україні

А дані сайту Meteo.ua показують що найближчий теждень буде морозним. Найхолодніше буде у вівторок, 27 січня, вночі — 22 градуси, вдень -12 градусів. А до кінця місяця, температура зросте до +6 градусів вдень та +2 градусів вночі. Очікуються короткочасні опади у вигляді мокрого снігу.

Прогноз погоди в Україні

Дані сайту Sinoptik.ua свідчать про збереження морозної погоди найближчим часом. Температура по ночах опускатиметься до -18 градусів. Вдень термометри покажуть -5 градусів. Протягом найближчого тижня опади малоймовірні.

Прогноз погоди в Україні

Що прогнозують в Укргідрометцентрі

В Укргідрометцентрі прогнозують, що сильні морози протримаються до кінця січня. Вночі температура повітря місцями опускатиметься до -22 градусів, а вдень -12 градусів. І такі температурні показники ще триматимуться до десяти днів.

Прогноз Укргідрометцентру

Яка погода буде в Україні на початку року

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань найближчими днями холод в Україні ще триматиметься. Однак, вже на наступному тижні погода почне змінюватися. Проте це буде не про різке потепління, а поступове послаблення зимового холоду.

"За попередніми оцінками, морозна погода збережеться до кінця другої декади січня. Вже зараз прослідковується тенденція до посилення сибірського антициклону, який принесе нам сухе, холодне континентальне повітря. Тому варто очікувати на помірні, часом сильні морози", – сказав Постригань і додав що ймовірне потепління може прийти не раніше, ніж 20 січня.

Віталій Постригань

