"Шахтер" - "Лех": прогноз на матч Лиги конференций

Донецкий клуб близок к четвертьфиналу Лиги конференций

В четверг, 19 марта, Горняки проведут ответную игру в рамках 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Лех".

Что нужно знать

"Шахтер" сыграет с "Лехом" в Польше

Букмекеры отдают предпочтение Горнякам

Дончане — безоговорочные фавориты 2-матчевого противостояния

По мнению аналитиков, Горняки являются небольшими фаворитами во второй встрече. Об этом сообщает "Телеграф".

Прогноз на матч Лиги конференций "Шахтер" — "Лех"

Специалисты vbet предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,06 на победу Горняков. В то же время успех гостей менее вероятен — коэффициент 3,60. Добавим, что букмекеры не сомневаются в выходе "Шахтер" в четвертьфинал по итогам 2-матчевого противостояния. Это событие котируется коэффициентом 1,03. В то же время, выход польского клуба в следующий раунд плей-офф станет настоящим чудом — коэффициент 9,00.

Искусственный интеллект ChatGPT считает, что наиболее вероятным исходом встречи станет результат 1:1 или 1:2 в пользу Горняков. ИИ считает "Шахтер" более стабильным в еврокубках и командой, которая отличной реализовывает моменты. "Лех" может положиться на "домашнюю" поддержку.

Редакция "Телеграф" считает, что встреча завершится победой "Шахтера" со счетом 1:0.

Матч "Шахтер" — "Лех" пройдет в Кракове (Польша) на стадионе "Мейски". Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу Горняков. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет с победителем пары "Алкмаар" (Нидерланды)/"Спарта" (Чехия).

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии, а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1) из Ирландии. В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).

"Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В финале квалификации дончане с большими проблемами прошли швейцарский "Серветт" (1:1, 1:2).