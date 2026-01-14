Вогонь, Земля, Повітря і Вода. Що може розповісти про характер стихія вашого знака Зодіаку

Ці чотири стихії лежать в основі Всесвіту

Кожен знак зодіаку пов’язаний з однією з чотирьох стихій — Вогнем, Землею, Повітрям або Водою. Саме цей зв’язок багато в чому формує характер людини, визначаючи її темперамент, а також сильні та слабкі сторони.

У матеріалі Almanac астрологи розповіли, чим примітна та чи інша стихія. Вона може багато розповісти про ваш характер.

Що може розповісти стихія вашого знаку Зодіаку

Вогонь (Овен, Лев та Стрілець)

Коли ви думаєте про вогонь, що спадає на думку? Швидше за все, жар, пристрасть та могутність. Це одразу дає зрозуміти, що такі знаки Зодіаку пристрасні, яскраві та сильні. Їх нерідко називають володарями "вогняного" характеру.

Овнів, Львів та Стрільців відрізняє сміливість, рішучість та позитивний настрій. Іноді вони бувають імпульсивними й спочатку діють, а потім уже думають. Але саме це робить їх такими привабливими.

Земля (Телець, Діва та Козоріг)

Найкраще слово для опису "земних" знаків Зодіаку — це практичність. Такі люди міцно стоять на ногах, як земля під нами. Тельці, Діви та Козероги дуже надійні, реалістичні та працелюбні. Саме на них можна покластися у важкі періоди.

Матеріальна стабільність для них важлива, тому вони намагаються збудувати міцний фундамент у житті. Іноді вони бувають надмірно обережні та уникають ризику.

Стихії знаків Зодіаку, Фото: ІІ ("Телеграф")

Повітря (Близнюки, Терези та Водолій)

Як і сама стихія, "повітряні" знаки Зодіаку живуть у русі та змінах. Їм подобається приходити і йти, немов легкий вітер. Їм важливо постійно отримувати "їжу для розуму" — якщо стає нудно, вони легко знаходять собі цікавіше заняття. Але це не означає, що вони байдужі до всього.

Близнюки, Терези та Водолій здатні на тонкі та щирі почуття. Однак розум у них найчастіше веде за собою серце. "Повітряні" знаки рідко сидять на місці, їм потрібні нові події та емоції.

Вода (Рак, Скорпіон, Риби)

Пам’ятаєте вислів "У тихому вирі чорти водяться"? Це дуже точний опис "водних" знаків Зодіаку. У своїх вчинках вони передусім керуються почуттями. Рак, Скорпіон та Риби дуже чутливі, дбайливі, співчутливі та інтуїтивні. Іноді їх легко поранити, особливо коли вони відчувають, що їхня турбота чи співчуття залишаються без відповіді. У такі моменти емоції можуть повністю захлеснути їх.

