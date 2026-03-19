Дума: отсутствие отчетности активистов подрывает доверие к антикоррупционной политике

Елена Дума (председатель АРМА 2023-2025), эксперт по антикоррупционной политике, заявила, что антикоррупционные активисты должны понести ответственность из-за непредоставления отчета об использовании средств международной поддержки.

Она сослалась на отчет USA Armada Network, который в Европарламенте представил экс-конгрессмен США Грегг Харпер.

В документе говорится о формировании в Украине целой индустрии активистов, которая финансово зависит от наличия проблем в государстве. Это создает мотивацию для критики реформ и продуцирования новых "измен".

"В последние годы Украину фактически превратили в полигон для навязанных реформ и чужих экспериментов. В этом процессе сформировался симбиоз депутатов, блоггеров и ГПК, которые также финансировались Соросом. Эта ось работает на ослабление власти, системно атакует, дискредитирует и уничтожает должностных лиц, чтобы потом через подконтрольные конкурсы заводить на их места нужных людей. При этом так называемые реформаторы годами уходят от любой ответственности за последствия своих действий", — заявила она.

По ее словам, такая деятельность уже нанесла ущерб государству, особенно в условиях войны.

"Пока страна воюет, а власти держат фокус на обороне, безопасности и защите государства, часть народных депутатов, активистов и медиа, которые годами усиливались на тему борьбы с коррупцией, не дали никакого реального результата. Они раскачивают страну громкими заявлениями, резонансными подозрениями и бесконечными информационными шоу. Все это создает только шум, раскалывает общество и не приближает справедливость", – считает Дума.