Без этого шага Украины могло не быть: когда отмечается День Соборности и что он значит

История праздника и значение Акта Объединения

Украина 22 января 2026 года будет отмечать День Соборности — государственный праздник, дата которого остается неизменной. Именно в этот день мы вспоминаем о событиях, которые стали основой современной государственности — провозглашение независимости УНР и Акт Объединения украинских земель.

Как все началось — от IV Универсала до Акта Объединения

22 января 1918 Украинская Центральная Рада провозгласила независимость Украинской Народной Республики (УНР), приняв IV Универсал. Ровно через год, 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве состоялось знаменательное объединение УНР и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Именно этот Акт Объединения стал символом единства украинских земель после длительного разделения между разными империями.

История Дня Соборности Украины напрямую связана с событиями Украинской революции 1917-1921 годов. После распада Российской империи на востоке была образована Украинская Народная Республика, а осенью 1918 года, на обломках Австро-Венгрии, была провозглашена Западноукраинская Народная Республика. Формально это были два отдельных государства, но фактически один народ, разделивший имперские границы.

В 2026 году никаких изменений в дате празднования Дня Соборности Украины не предусмотрено. Эта дата является постоянным государственным праздником с 1999 года, когда соответствующий указ Президента официально закрепил ее в календаре памятных дат.

Флаг Украины. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что означает День Соборности для Украины сегодня

Сейчас, в условиях войны, начатой Россией на территории Украины, соборность — это не только символ прошлого, но и практическая задача. Речь идет о сохранении территориальной целостности, духовном единстве народа.

Одной из самых известных традиций в День Соборности стало создание живой цепи единства — когда люди в этот день берутся за руки на мостах, площадях или улицах, показывая, что украинцы вместе в сердцах независимо от обстоятельств.

