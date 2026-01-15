Без цього кроку України могло не бути: коли відзначається День Соборності і що він означає

Історія свята та значення Акта Злуки

Україна 22 січня 2026 відзначатиме День Соборності — державне свято, дата якого залишається незмінною. Саме цього дня ми згадуємо події, що стали основою сучасної державності — проголошення незалежності УНР та Акт Злуки українських земель.

Як усе почалося — від IV Універсалу до Акта Злуки

22 січня 1918 року Українська Центральна Рада проголосила незалежність Української Народної Республіки (УНР), прийнявши IV Універсал. Рівно за рік, 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві відбулося знаменне об’єднання УНР і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Саме цей Акт Злуки став символом єдності українських земель після тривалого розділення між різними імперіями.

Історія Дня Соборності України напряму пов’язана з подіями Української революції 1917–1921 років. Після розпаду Російської імперії на сході була утворена Українська Народна Республіка, а восени 1918 року, на уламках Австро-Угорщини, була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка. Формально це були дві окремі держави, але фактично — один народ, який розділили імперські кордони.

У 2026 році ніяких змін у даті святкування Дня Соборності України не передбачено. Ця дата є сталим державним святом від 1999 року, коли відповідний указ Президента офіційно закріпив її в календарі пам’ятних дат.

Прапор України. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що означає День Соборності для України сьогодні

Зараз, в умовах війни, яку розпочала Росія на території України, соборність — це не лише символ минулого, але й практичне завдання. Йдеться про збереження територіальної цілісності, духовної єдності народу.

Однією з найвідоміших традицій на День Соборності стало створення живого ланцюга єдності — коли люди в цей день беруться за руки на мостах, площах чи вулицях, показуючи, що українці — разом у серцях незалежно від обставин.

