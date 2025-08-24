Без россиян, СССР и с большим количеством оружия. Мощные картинки и мемы о Дне Независимости

Поднимите себе настроение такими картинками

День независимости в Украине 24 августа. Украинцы в этот день не только поздравляют друг друга открытками, но и шутками, чтобы хоть как-то держать убранство и иметь хоть каплю юмора в такое нелегкое время.

"Телеграф" собрал мемы и фотографии пользователей сети. Вспомнили о СССР, русских и не только.

Среди многих мем о том, что Украина стала независимой после распада СССР. Выглядит это так: Когда, наконец, можно жить без Советского Союза, но кот все еще не понимает, что происходит.

Украина стала независимой 24 августа 1991 года, когда Верховный Совет РСФСР принял Акт провозглашения независимости Украины. Это историческое событие явилось следствием политического кризиса в СССР и неудачной попытки государственного переворота в Москве, что привело к провозглашению самостоятельного Украинского государства.

Также украинцы не забывают и делятся фотографиями о том, благодаря кому мы можем отмечать День Независимости.

Также украинцы остроумно, но метко шутят о том, что мы не смогли бы жить без Украины. Это и подтверждает еще один мем, созданный пользователями сети.

Шутили также о большом количестве западного оружия. На ней даже появились вышиванки и бабочки в цветах флага.

Не забыли украинцы и о том, что Украина должна быть свободна от российских окупантов.

