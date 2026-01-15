Щедрость — это не про них: каких трех знаков Зодиака называют самыми жадными

Некоторые люди от природы или по гороскопу бывают жадными

Жадность — это черта характера, проявляющаяся в скупости, корыстолюбии и стремлении к накопительству. Некоторые люди склонны к жадности с самого рождения, однако в обществе принято считать эту черту характера негативной. При этом на жадность иногда влияет знак Зодиака, под которым рожден человек.

"Телеграф" рассказывает о знаках Зодиака, которых астрологи называют самыми жадными и экономными.

Как оказалось, в этом списке скряг три знака — это Тельцы, Девы и Козероги. Об этом пишет Astrology Section.

Телец

Тельцы — номер один в списке по жадности, хотя это скорее стремление к стабильности. Этот знак — самый основательный и последовательный накопитель. Тельцы очень любят комфортную жизнь и все ее атрибуты, поэтому их жадность — это скорее стремление обеспечивать себе такой образ жизни. Этот знак вряд ли готов одолжить кому-то деньги, особенно без серьезных гарантий. Им нужно знать, что их "подушка безопасности" всегда в целости. При этом Телец может запросто потратить состояние на себя, но сэкономить на подарках для других.

Фото: Freepik

Дева

Дева — это очень прагматичный и рациональный знак Зодиака, их жадность можно объяснить именно этим. Они скрупулезно ведут свои финансы и не допускают импульсивных покупок. Представители этого знака ищут все возможные способы сэкономить или получить что-то "на халяву". Если вы идете в кафе с Девой, будьте готовы к раздельному счету до последней копейки. К слову, Девы склонны критиковать чужие траты, считая их безрассудными.

Козерог

Козероги воспринимают деньги, как власть и страховку, поэтому очень бережно и экономно к ним относятся. Они скорее не жадные, но аскетичные. Представители этого знака могут годами экономить на себе и своих нуждах, например, одежде или еде, при этом откладывать на какую-то огромную покупку, типа нового дома или машины. Они считают, что каждая трата должна быть целесообразной и не размениваются на мелочи. Козерог может казаться окружающим холодным и скупым, потому что редко проявляет щедрость в виде "широких жестов".

Ранее "Телеграф" рассказывал об астрологии красоты. Кого из знаков Зодиака считают самыми привлекательными.