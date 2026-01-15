Щедрість — це не про них: яких трьох знаків Зодіаку називають найжадібнішими

Деякі люди від природи чи по гороскопу бувають жадібними

Жадібність — це риса характеру, що виявляється в скупості, користолюбстві і прагненні до накопичення. Деякі люди схильні до жадібності від народження, проте у суспільстві прийнято вважати цю рису характеру негативною. При цьому на жадібність іноді впливає знак Зодіаку, під яким народжена людина.

"Телеграф" розповідає про знаки Зодіаку, яких астрологи називають найбільш жадібними та економнішими.

Як виявилося, у цьому списку скнар три знаки — це Тельці, Діви та Козероги. Про це пише Astrology Section.

Телець

Тельці — номер один у списку за жадібністю, хоча це радше прагнення стабільності. Цей знак — найбільш ґрунтовний і послідовний накопичувач. Тельці дуже люблять комфортне життя і всі його атрибути, тому їхня жадібність — це скоріше прагнення забезпечувати собі такий спосіб життя. Цей знак навряд чи готовий позичати комусь гроші, особливо без серйозних гарантій. Їм треба знати, що їхня "подушка безпеки" завжди в цілості. При цьому Телець може просто витратити багато грошей на себе, але заощадити на подарунках для інших.

Фото: Freepik

Діва

Діва — це дуже прагматичний та раціональний знак Зодіаку, їхню жадібність можна пояснити саме цим. Вони скрупульозно ведуть свої фінанси та не допускають імпульсних покупок. Представники цього знака шукають усі можливі способи заощадити чи отримати щось "на халяву". Якщо ви йдете в кафе з Дівою, будьте готові до окремого рахунку до останньої копійки. До речі, Діви схильні критикувати чужі витрати, вважаючи їх нерозсудливими.

Козеріг

Козероги сприймають гроші, як владу та страховку, тому дуже дбайливо та економно до них ставляться. Вони скоріше не жадібні, але аскетичні. Представники цього знака можуть роками економити на собі та своїх потребах, наприклад, одязі чи їжі, при цьому відкладати на якусь величезну покупку, на кшталт нового будинку чи машини. Вони вважають, що кожна витрата має бути доцільною і не розмінюються на дрібниці. Козеріг може здаватися оточуючим холодним і скупим, тому що рідко виявляє щедрість у вигляді "широких жестів".

