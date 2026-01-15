Похожи как близнецы: европейская дипломатка попала в конфуз из-за подписи на фото
Сходство немецких чиновников не раз ставило их в конфузные ситуации
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас провела в Берлине переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом и председателем комитета по иностранным делам Бундестага Армином Лашетом. Однако злую шутку с ней сыграло невероятное сходство этих немецких политиков.
В своем отчете в соцсетях Каллас перепутала чиновников. Соответствующий пост появился в Instagram политика.
Накануне Кая Каллас опубликовала стори с подписью: "Приятно было встретиться с федеральным министром обороны @boris-pistorius (Борисом Писториусом, — ред.)". При этом на фотографии она общалась именно с Лашетом, а не Писториусом.
Ошибочный пост вскоре был удалён. Однако на тот момент он уже успел распространиться по соцсетям.
Позже в профиле Каллас появился другой пост. В нем оба политика были упомянуты верно.
Похожи как близнецы
Как пишет издание Der Spiegel, между Писториусом и Лашетом действительно наблюдается внешнее сходство. Оно регулярно приводит к путанице и становится поводом для мемов в соцсетях.
Также отмечается, что сам Лашет рассказывал, что его сходство с Писториусом вызвало путаницу у сотрудников службы безопасности Минобороны. Политик живет в Берлине на одной улице с министром обороны и каждое утро ездит в Бундестаг на электросамокате. Однажды в министерство позвонила полиция и попросила передать Борису Писториусу, что ему нельзя одному так просто разъезжать по городу на самокате без охраны.
