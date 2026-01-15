Схожі як близнюки: європейська дипломатка потрапила в конфуз через підпис на фото

Схожість німецьких посадовців не раз ставила їх в конфузні ситуації

Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас провела у Берліні переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та головою комітету із закордонних справ Бундестагу Арміном Лашетом. Проте, злий жарт з нею зіграла неймовірна схожість цих німецьких політиків.

У своєму звіті в соцмережах Каллас переплутала посадовців. Відповідний пост з'явився в Instagram політикині.

Напередодні Кая Каллас опублікувала сторіс з підписом: "Приємно було зустрітися з федеральним міністром оборони @boris-pistorius (Борисом Пісторіусом, — ред.)". При цьому, на фотографії вона спілкувалась саме з Лашетом, а не Пісторіусом.

Армін Лашет та Кая Каллас. Фото Скріншот

Помилковий пост незабаром був видалений. Проте він на той момент він вже встиг поширитись соцмережами.

Пізніше в профілі Каллас з'явився інший пост. В ньому обидва політика були згадані вірно.

Схожі як близнюки

Як пише видання Der Spiegel, між Пісторіусом і Лашетом дійсно спостерігається зовнішня схожість. Вона регулярно призводить до плутанини і стає приводом для мемів в соцмережах.

Армін Лашет і Борис Пісторіус. Фото Mike Schmidt/IMAGO

Також зазначається, що сам Лашет розповідав, що його схожість на Пісторіуса викликала плутанину у співробітників служби безпеки Міноборони. Політик живе в Берліні на одній вулиці з міністром оборони і щоранку їздить до Бундестагу електросамокатом. Одного дня до міністерства зателефонувала поліція і попросила передати Борису Пісторіусу, що йому не можна одному так просто роз'їжджати містом на самокаті без охорони.

