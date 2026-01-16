Скандальная блоггерша Тишина, которая называла Украину "с*аной", связана с интересным человеком (фото)

Новый пост блогерши резко стал обсуждаемым

Одиозная украинская блогерша Маша Тишина (настоящее имя Мария Семенова), которая в 2022 году вместе с друзьями-мажорами сбила человека и выложила видео в соцсети, вляпалась в очередную неприятную историю. Её новый пост с фото "роскошной" жизни не только вызвал массу хейта, но на поверку оказался гораздо скандальнее, чем кажется на первый взгляд.

Ни поста без скандала

На днях Мария Семенова поделилась новой фотосессией с дорогой машиной в Threads. Пост сразу привлек внимание людей и стал горячо обсуждаемым.

Многие захейтили блогершу за показной пафос и заподозрили её в "арендованной красивой жизни" ибо, по их предположениям, элитный Мерседес Майбах на фото не её. И не зря.

Действительно, как выяснил "Телеграф", авто не принадлежит Марии, а сейчас и вовсе выставлен на продажу. Но это не самое интересное.

Два сапога…

Номер автомобиля, согласно базам данных, приводит к другому не менее интересному персонажу — Дзюбенко Роману Олеговичу. Это известный миллионер "волонтер", который в разгар войны укатил за границу по системе "Шлях" и попал в расследование "УП". Скандальную золотую молодежь подозревали в уклонении от мобилизации.

Журналисты спалили "тяжело больных", волонтеров, с пропусками ГУР и системой "Шлях" в Швейцарии, Венеции и не только. Одним из главных объектов расследования был арбитражник и миллионер Александр Слобоженко. А сам Роман также засветился на нескольких фото. Например, Дзюбенко и Слобоженко были за границей и "волонтерили" на испанском острове Майорка. До этого Романа часто можно было увидеть в Киеве на оранжевом Lamborghini Huracan.

Маша Тишина:

Еще в 2020 году блогерша в прямом эфире в инстаграме якобы хотела покончить жизнь самоубийством. Тогда о ней заговорили в первый раз.

В марте 2021 года Семенова решила напомнить о себе и опубликовала видео, на котором она стреляет из пистолета на заправке.

Позже девушка разгромила арендованную квартиру, потому что ее якобы попросили уехать раньше. После этого девушка заявила о своем переезде в Россию.

В 2021 году блогерша "Тишина" заявила, что вернулась в "с*аную Юкрейн".

А в 2022 году сбила человека на авто вместе с компанией друзей.

Что известно об автомобиле

Мерседес Майбах, по нашим данным, был куплен в ноябре 2022 года новым, а на данный момент продается за 220 тысяч долларов (более 9 миллионов гривен).

Вин-код автомобиля ведет к соответствующему объявлению на Auto Ria.

