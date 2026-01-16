Скандальна блогерка Тішина, яка називала Україну "с*аною", пов’язана з цікавою людиною (фото)

Новий пост блогерки різко став обговорюваним

Одіозна українська блогерка Маша Тішина (справжнє ім’я Марія Семенова), яка у 2022 році разом із друзями-мажорами збила людину та виклала відео у соцмережі, вляпалася в чергову неприємну історію. Її новий пост з фото "розкішного" життя не тільки викликав масу хейту, але насправді виявився набагато скандальнішим, ніж здається на перший погляд.

Про це розповідає "Телеграф".

Ні посту без скандалу

Днями Марія Семенова поділилася новою фотосесією із дорогою машиною у Threads. Пост відразу привернув увагу людей і став обговорюваним.

Маша Тішина (Марія Семенова)

Багато хто захейтував блогерку за показний пафос і запідозрив її в "орендованому красивому житті" бо, за їхніми припущеннями, елітний Мерседес Майбах на фото не її. І не дарма.

Коментарі під постом Семенової

Дійсно, як з’ясував "Телеграф", авто не належить Марії, а зараз і зовсім виставлений на продаж. Але це не найцікавіше.

З одного тіста…

Номер автомобіля, згідно з базами даних, приводить до іншого не менш цікавого персонажа — Дзюбенка Романа Олеговича. Це відомий мільйонер "волонтер", який у розпал війни поїхав за кордон по системі "Шлях" та потрапив у розслідування "УП". Скандальну золоту молодь підозрювали в ухиленні від мобілізації.

Дзюбенко Роман

Журналісти спалили "важко хворих", волонтерів, з перепустками ГУР та системою "Шлях" у Швейцарії, Венеції і не тільки. Одним із головних об’єктів розслідування був арбітражник та мільйонер Олександр Слобоженко. А сам Роман також засвітився на кількох фото. Наприклад, Дзюбенко та Слобоженко були за кордоном та "волонтерили" на іспанському острові Майорка. До цього Романа часто можна було побачити у Києві на помаранчевому Lamborghini Huracan.

Маша Тішина:

Ще в 2020 році блогерка в прямому ефірі в інстаграмі нібито хотіла покінчити життя самогубством. Тоді про неї заговорили вперше.

У березні 2021 року Семенова вирішила нагадати про себе та опублікувала відео, на якому вона стріляє з пістолета на заправці.

Пізніше дівчина розгромила орендовану квартиру, бо нібито її попросили виїхати раніше. Після цього дівчина заявила про свій переїзд до Росії.

У 2021 році блогерка "Тішина" заявила, що повернулася в "с*ану Юкрейн".

А у 2022 році збила людину на авто разом із компанією друзів.

Що відомо про автомобіль

Мерседес Майбах, за нашими даними, був куплений у листопаді 2022 року новим, а зараз продається за 220 тисяч доларів (понад 9 мільйонів гривень).

Мерседес

Він-код автомобіля веде до відповідного оголошення на Auto Ria.

Оголошення про продаж авто

