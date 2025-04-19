Бросила парня из-за секс-скандала: как выглядит отец единственной дочери Джорджи Мелони

Премьер-министр Италии жила вне брака с известным телеведущим

О политической деятельности самой влиятельной женщины Италии Джорджи Мелони, которая начала свою карьеру еще в 15 лет, не знают разве что те, кто вообще не интересуется политикой. Однако даже им не чуждо заглянуть в скандальные подробности личной жизни известного человека.

Премьер-министр в 48 лет воспитывает единственную дочь. Отцом ребенка является известный в Италии журналист и телеведущий Андреа Джамбруно. Два года назад Джорджа объявила, что рассталась с парнем спустя почти 10 лет совместной жизни. Во всем виноват секс-скандал.

Что известно о бывшем Джорджи Мелони

Андреа родился в 1981 году в Милане. Окончил философский факультет Католического университета Святого Сердца, а свою карьеру на телевидении начал в 22 года. С 2009 года Джамбруно работал в медиагруппе Mediaset, принадлежащей наследникам бывшего премьер-министра Италии и ныне покойного Сильвио Берлускони. Джамбруно — автор и ведущий различных программ, включая Studio Aperto на канале Italia 1 и "Tg4 – Diario del giorno" на Rete4.

Как сейчас выглядит Андреа Джамбруно. Фото: Getty Images

Знакомство с Мелони

Джорджа и Андреа познакомились в 2015 году во время телепередачи, где он работал сценаристом, а она была приглашенной гостьей. Несмотря на длительные отношения пара официально не были жената. Мужчина младше политика на 5 лет.

В 2016 году у пары родилась дочь Джиневра, сейчас девочке восемь лет.

Джорджа Мелони с дочерью. Фото: instagram.com

Причина в разрыве — секс-скандал

В октябре 2023 года вокруг Джамбруно разразился скандал после публикации записей, на которых он позволяет себе непристойные высказывания и флирт с коллегой-журналисткой. "Почему я не встречался с тобой раньше?" – спрашивал он соведущую. Кроме того, на кадрах видно, как мужчина на глазах у коллег трогает свое "причинное место".

"На этом заканчиваются мои отношения с Андреа Джамбруно, продолжавшиеся почти десять лет. Я благодарю его за прекрасные годы, которые мы провели вместе, за трудности, по которым мы прошли, и за то, что он подарил мне самое важное в моей жизни — нашу дочь Джиневру. Наши пути разошлись, и пора это признать. Я буду защищать то, кем мы были, я буду защищать нашу дружбу, я буду защищать любой ценой девочку, которая любит свою мать и любит своего папу. Мне больше нечего сказать по этому поводу", — написала Мелони 20 октября 2023 года в своем аккаунте в "Х".

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