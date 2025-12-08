Среди студентов была датская принцесса: сын экс-министра Галущенко учится в самом дорогом колледже Европы (расследование)

Колледж-пансион расположен в курортном альпийском городке Виллар-сюр-Оллон

Сын бывшего министра юстиции и энергетики Германа Галущенко, уволенного из-за "пленок Миндича", уже четвертый год учится в одном из самых дорогих частных колледжей Европы — швейцарском College Alpin Beau Soleil. Плата за обучение и проживание там может достигать 200 тысяч долларов в год.

Что нужно знать:

Сын Германа Галущенко, бывшего министра, четвёртый год учится в швейцарском College Alpin Beau Soleil

В заведении учились герцог Люксембурга Гийом и датская принцесса Мари Кавалье

За 4 года обучения сумма могла достигнуть $700 тысяч, что превышает официальные доходы семьи

Расходы на образование сына не отражены в декларациях Галущенко

Об этом сообщили журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода). Среди выпускников учебного заведения – герцог Люксембурга Гийом и датская принцесса Мари Кавалье.

Журналисты идентифицировали 18-летнего Максима Галущенко на фото, размещенном на официальном сайте College Alpin International Beau Soleil в соцсети. На фотографии из одного из мероприятий колледжа он изображен в футболке с логотипом учебного заведения. Фото обнародовали в ноябре этого года.

Студент College Alpin International Beau Soleil Максим Галущенко. Фото: скриншот

College Alpin International Beau Soleil входит в список самых дорогих учебных заведений Европы. Основанный в 1910 году в швейцарских Альпах, он стабильно занимает верхние позиции в рейтингах самых престижных международных частных школ. Среди его известных выпускников – чемпион Формулы-1 Жак Вильнев, актриса Шарлотта Генсбур, герцог Люксембурга Гийом и датская принцесса Мари Кавалье.

College Alpin Beau Soleil Фото: beausoleil.com

Колледж-пансион для учащихся от 11 до 18 лет расположен в курортном городке Виллар-сюр-Оллон. Он работает с сентября по июнь, а контракт предусматривает проживание, питание и базовое медицинское страхование.

На официальном сайте отмечено, что в 2025-2026 учебном году стоимость обучения и проживания составляет почти 133 тысяч швейцарских франков (приблизительно 7 миллионов грн) для учащихся 6-10 классов и около 144 тысяч франков (приблизительно 7,5 миллиона грн) для старшеклассников.

Таким образом, годовая учеба Максима Галущенко обходится примерно в 180 тысяч долларов. Отдельно более 25 тысяч франков (около 1,3 миллиона гривен) могут составлять расходы на дополнительные услуги — медицинское страхование, экспедиции, культурные программы. Колледж не предусматривает финансовую поддержку или стипендии.

Максим Галущенко учится в Швейцарии уже четвертый год – это подтверждают фото за 2022, 2023, 2024 и 2025 годы, обнародованные на официальных страницах Beau Soleil. Семья Германа Галущенко, который тогда занимал должность министра энергетики, уехала в Европу после начала полномасштабного вторжения: сначала в Испанию, а затем в Швейцарию.

Максим Галущенко в колледже Beau Soleil. Фото: скриншот

Согласно данным судебного реестра, Герман Галущенко и Ольга Богданова официально расторгли брак осенью 2022 года. После этого экс-министр больше не отмечал ее в своих декларациях, однако продолжал указывать детей как членов семьи. В общем, речь идет о четырех детях; самая молодая из них впервые появилась в декларации за 2023 год, в которой представлено свидетельство о рождении, выданное в Швейцарии.

При этом в декларациях Галущенко отсутствует информация о расходах по образованию старшего сына за границей. По подсчетам журналистов, за четыре года эти расходы могли составлять около 700 тысяч долларов, то есть почти 26 миллионов гривен.

