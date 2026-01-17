Не прячьте теплые вещи: когда еще в Харькове ожидаются сильные морозы

Потепления можно ожидать после 25 января

Сильные морозы продержатся в Харькове еще минимум неделю. Временами темература опустится до -25 градусов.

В этот период существенных осадков не прогнозируется. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

По словам Виталия Постриганя, Украина оказалась под действием полярного антициклона. В результате температура упала на 13 градусов ниже нормы.

"В период с 17 по 20 января температура в Харькове опустится до 15-20, а местами до 25 градусов, мороза. Днем ожидается 9-14 градусов ниже нуля. Осадков не предполагается, на дорогах местами возможна гололедица", — говорит синоптик.

Погода 20 января

По его предварительным оценкам, Украина будет оставаться под влиянием сухого континентального воздуха с сильными морозами до 25 января. Потепление возможно только тогда, когда антициклон ослабит свои позиции.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань

В чем причина таких морозов

Причиной продолжительных морозов является мощный антициклон над Евразией. Это погодное явление, называемое Центральноазиатским или Сибирским антициклоном, растянулось от Дальнего Востока до Афин на расстояние около 7 тысяч километров. Он блокирует теплый воздух из Атлантики и одновременно открывает путь полярному холоду в Украину.

Протяженность Сибирского антициклона около 7 тысяч километров.

