Не ховайте теплі речі: коли ще в Харкові очікуються сильні морози

Вадим Михальченко
Морозна погода не відпускає Харків
Морозна погода не відпускає Харків

На потепління можна очікувати після 25 січня

Сильні морози протримаються в Харкові ще мінімум тиждень. Часом темература опусктиметься до -25 градусів.

В цей період часу суттєвих опадів не прогнозується. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": В Україні вже до -23, а чи буде потепління? Синоптик дав цікавий прогноз

За словам Віталія Постриганя Україна опинилася під дією полярного антициклону. Внаслідок цього температура впала на 13 градусів нижче норми.

"У період з 17 по 20 січня температура в Харкові опуститься до 15-20, а місцями до 25 градусів, морозу. Вдень очікується 9-14 градусів нижче нуля. Опадів не передбачається, на дорогах місцями можлива ожеледиця", — каже синоптик.

Погода 20 січня
Погода 20 січня

За його попередніми оцінками, Україна залишатиметься під впливом сухого континентального повітря з сильними морозами до 25 січня. Потепління можливе лише тоді, коли антициклон послабить свої позиції.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань
Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань

В чому причина таких морозів

Причиною тривалих морозів є потужний антициклон над Євразією. Це погодне явище, називають Центральноазійським або Сибірським антициклоном, ротягнулось від Далекого Сходу до Афін на відстань близько 7 тисяч кілометрів. Він блокує тепле повітря з Атлантики і водночас відкриває шлях для полярного холоду в Україну.

Протяжність Сибірського антициклону близько 7 тисяч кілометрів
Протяжність Сибірського антициклону близько 7 тисяч кілометрів

