Одно действие может изменить все в 2026 году: чего следует избегать 19 января, чтобы привлечь удачу
Верующие в этот день посещают храмы
В этот понедельник, 19 января, по новому календарю отмечается День памяти преподобного Макария Великого. Ранее это событие отмечалось 6 января.
Макарий Великий жил в Египте и посвятил жизнь молитве, строгому посту и отшельнику в пустыне. Сначала он женился, но после смерти жены решил полностью посвятить себя служению Богу.
В пустынных условиях он провел десятилетие, стал наставником для других монахов и известен многочисленными духовными поучениями и примерами смирения.
Традиции и приметы 19 января
В древности 19 января был не только церковным воспоминанием, но и частью народного календаря. Обычно в этот день люди шли в церковь на праздничную службу, где вспоминали жизнь святого и просили о духовной силе.
- снегопад 19 января — осенью будет хороший урожай;
- яркие звезды в этот день – в ближайшие дни будут сильные морозы;
- солнечная погода 19 января — ждите ранней весны;
- мороз 19 января — морозная погода повторится на Масленицу.
Что нельзя делать 19 января
- тяжело работать – считается, что весь год придется тяжело трудиться;
- стричь волосы – так можно "состричь" удачу;
- носить черную одежду — в 2026 году вас могут ждать негативные события;
- отказывать в помощи — поступки 19 января могли оказать символическое влияние на будущее.
