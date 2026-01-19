Одно действие может изменить все в 2026 году: чего следует избегать 19 января, чтобы привлечь удачу

Верующие в этот день посещают храмы

В этот понедельник, 19 января, по новому календарю отмечается День памяти преподобного Макария Великого. Ранее это событие отмечалось 6 января.

Макарий Великий жил в Египте и посвятил жизнь молитве, строгому посту и отшельнику в пустыне. Сначала он женился, но после смерти жены решил полностью посвятить себя служению Богу.

В пустынных условиях он провел десятилетие, стал наставником для других монахов и известен многочисленными духовными поучениями и примерами смирения.

Традиции и приметы 19 января

В древности 19 января был не только церковным воспоминанием, но и частью народного календаря. Обычно в этот день люди шли в церковь на праздничную службу, где вспоминали жизнь святого и просили о духовной силе.

снегопад 19 января — осенью будет хороший урожай;

яркие звезды в этот день – в ближайшие дни будут сильные морозы;

солнечная погода 19 января — ждите ранней весны;

мороз 19 января — морозная погода повторится на Масленицу.

Зимнее звездное небо. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 19 января

тяжело работать – считается, что весь год придется тяжело трудиться;

стричь волосы – так можно "состричь" удачу;

носить черную одежду — в 2026 году вас могут ждать негативные события;

отказывать в помощи — поступки 19 января могли оказать символическое влияние на будущее.

