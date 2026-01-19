Одна дія може змінити все у 2026 році: чого варто уникати 19 січня, щоб залучити удачу
Віряни в цей день відвідують храм
Цього понеділка, 19 січня, за новим календарем, відзначається День пам'яті преподобного Макарія Великого. Раніше ця подія відзначалася 6 січня.
Макарій Великий жив у Єгипті і присвятив життя молитві, суворому посту та відлюдницькій праці в пустелі. Спочатку він одружився, але після смерті дружини вирішив повністю присвятити себе служінню Богу.
У пустельних умовах він провів десятиліття, став наставником для інших ченців і відомий численними духовними поученнями та прикладами смирення.
Традиції та прикмети 19 січня
У давнину 19 січня був не лише церковним спомином, а й частиною народного календаря. Зазвичай у цей день люди йшли до церкви на святкову службу, де згадували життя святого та просили про духовну силу.
- снігопад 19 січня — восени буде гарний урожай;
- яскраві зорі в цей день — найближчими днями будуть сильні морози;
- сонячна погода 19 січня — чекайте на ранню весну;
- мороз 19 січня — морозна погода повториться на Масницю.
Що не можна робити 19 січня
- важко працювати — вважається, що весь рік доведеться тяжко трудитися;
- стригти волосся — так можна "зістригти" удачу;
- носити чорний одяг — у 2026 році на вас можуть чекати негативні події;
- відмовляти у допомозі — вчинки 19 січня могли мати символічний вплив на майбутнє.
