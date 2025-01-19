С Крещением Господним 2025! Лучшие поздравления в открытках и прозе для близких и друзей
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Многие отмечают этот праздник еще по старому стилю
В прошлом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь, согласно которому праздник Крещения Господня теперь отмечается 6 января. Но многие продолжают праздновать его по старому стилю — 19 января.
Крещение Господне, или Богоявление, — один из величайших праздников христианской церкви. Этот день посвящен событию, когда Иисус Христос принял крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя, явив миру Святое Троичное единство: Бога Отца, Сына и Святого Духа.
Главным обрядом этого дня является Великое водоосвящение — церковная служба, после которой вода приобретает статус святой. Крещенская вода считается целебной и используется для освящения домов, молитв и исцеления. Многие верующие совершают омовение в освященных прорубях, что символизирует духовное очищение и обновление.
"Телеграф" по этому случаю подготовил подборку тематических открыток, которые можно отправить своим близким и друзьям. Пожелайте им крепкого здоровья, мира и семейного благополучия!
С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.
Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.
Чтобы здоровье было крепким, как крещенские морозы, чтобы чистая водица смыла всю печаль и грусть, а яркий свет надежды и любви озарил вашу душу и сердце! С Крещением!
В этот праздник, Крещение, хочу вас поздравить и желаю, чтобы душа была чистая, а помыслы – благородными.
Христос крестился! Поздравляем со столь важным церковным праздником. Пусть Ваша семья не знает проблем, пусть Бог вас охраняет и был мир в вашем доме и тепло в сердце!
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