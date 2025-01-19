С Крещением Господним 2025! Лучшие поздравления в открытках и прозе для близких и друзей

Многие отмечают этот праздник еще по старому стилю

В прошлом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь, согласно которому праздник Крещения Господня теперь отмечается 6 января. Но многие продолжают праздновать его по старому стилю — 19 января.

Крещение Господне, или Богоявление, — один из величайших праздников христианской церкви. Этот день посвящен событию, когда Иисус Христос принял крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя, явив миру Святое Троичное единство: Бога Отца, Сына и Святого Духа.

Главным обрядом этого дня является Великое водоосвящение — церковная служба, после которой вода приобретает статус святой. Крещенская вода считается целебной и используется для освящения домов, молитв и исцеления. Многие верующие совершают омовение в освященных прорубях, что символизирует духовное очищение и обновление.

"Телеграф" по этому случаю подготовил подборку тематических открыток, которые можно отправить своим близким и друзьям. Пожелайте им крепкого здоровья, мира и семейного благополучия!

Поздравляем с Крещением 2025

С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.

Красивые открытки с Крещением Господним

Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.

Поздравления и открытки с Крещением Господним

Чтобы здоровье было крепким, как крещенские морозы, чтобы чистая водица смыла всю печаль и грусть, а яркий свет надежды и любви озарил вашу душу и сердце! С Крещением!

Как поздравить с Крещением — открытки и пожелания в прозе

В этот праздник, Крещение, хочу вас поздравить и желаю, чтобы душа была чистая, а помыслы – благородными.

Открытки ко празднику Крещения Господнего

Христос крестился! Поздравляем со столь важным церковным праздником. Пусть Ваша семья не знает проблем, пусть Бог вас охраняет и был мир в вашем доме и тепло в сердце!

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