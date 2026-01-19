"А кто поддержит нас?" Кулеба призвал украинцев пойти в ресторан: как отреагировали в сети

Мнения пользователей разделились

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинцам с просьбой поддержать малый и средний бизнес в столь нелегкие времена, но нарвался на швал критики. Однако многие наоборот положительно оценили сообщение политика.

В своем посте в Instagram Кулеба призвал украинцев пойти в ресторан или хотя бы на кофе, чтобы поддержать предпринимателей. По его словам, эта зима достаточно тяжела не только для обычных людей, а и для бизнеса, который имеет колоссальные убытки.

Здесь речь идет не только об огромных затратах на генераторы, но и о значительном спаде клиентов, что обусловлено тяжелой ситуацией в стране. Именно поэтому Кулеба просит украинцев не бросать друг друга в беде и поддерживать.

Пост Кулебы о ресторанах и малом бизнесе

"Пожалуйста, сегодня выпейте кофе не дома, а в кофейне, пообедайте в ресторане или купите вкусности в киоске, зайдите на базар, сходите к парикмахеру, купите что-то в небольшом магазине или хоть закажите онлайн — поддержите микро-, малый и средний украинский бизнес. Ему сейчас тяжелее всего", — говорится в сообщении.

В то же время мнение пользователей в сети разделилось: кто-то был возмущен таким обращением и не понимал, на какие деньги можно ходить по кафе, если зарплаты не поднимали. Были и люди, которые наоборот поддержали слова Кулебы и поблагодарили его за столь правильный призыв.

Как реагировали украинцы на пост о ресторане:

А кто поддержит нас? За что людям обедать в ресторане? За зарплату в 25 тысяч, когда коммуналка 6..?

У нас нет денег на кофейни, уважаемый.

Тены Кароль еще не хватает.

Спасибо, что люди с вашим масштабом делают акценты именно на таких вещах.

Дмитрий, с большим уважением к вам, но… к неуважаемому Гетманцеву (председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — ред.) можно переадресовать ваши мысли?

100%.

Такие правильные вещи написаны, удивительно, что Гетманцев не осознает, что движущей силой экономики в любое время (не только в военное) является малый и средний бизнес.

Спасибо, пан Кулеба! Благодаря вашему посту, собираюсь на стрижку! По поводу кофе так и делаю (всегда с мыслями о бизнесе, чтобы у нас была "жизнь") хотя дома всегда есть возможность приготовить.

Обязательно нужно поддерживать друг друга.

Прекрасный месседж!

