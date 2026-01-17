Ездят где хотят: сколько украинцев за год погибло под колесами электросамокатов

В полиции напомнили правила, которые игнорирует каждый второй украинец

Украинские улицы заполонили электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другой двухколесный транспорт. На них ездят и подростки, и взрослые, часто игнорируя любые правила безопасности, поэтому статистика аварий шокирует.

В прошлом году из-за электротранспорта погибли 19 человек, еще 912 получили травмы. Об этом "Телеграфу" стало известно из ответа Департамента патрульной полиции на информационный запрос. Всего за 2025 год зафиксировали 845 ДТП с погибшими и травмированными с участием электрических средств передвижения.

Согласно действующим Правилам дорожного движения к транспортным средствам категории А1 относятся мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства с электродвигателем мощностью до 4 кВт. Для управления такими средствами требуется водительское удостоверение, которое можно получить с 16-летнего возраста.

Люди на самокатах. Фото — Getty Images

Однако на практике значительная часть пользователей электросамокатов и подобного транспорта не имеет никаких документов. Часть третья статьи 34 Закона "О дорожном движении" устанавливает, что государственной регистрации и учету подлежат транспортные средства, предназначенные для эксплуатации на улично-дорожной сети, включая мопеды, используемые на автомобильных дорогах государственного значения.

Ответ на запрос "Телеграфа"

Проблема состоит еще и в том, что многие владельцы электротранспорта вообще не считают себя участниками дорожного движения. Они ездят по тротуарам на большой скорости, не пропускают пешеходов, выезжают на проезжую часть без предупреждения. Результат – ежедневно в Украине случаются аварии с участием электрических средств передвижения.

Ответ патрульной полиции по запросу "Телеграфа"

