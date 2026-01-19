"А хто підтримає нас?" Кулеба закликав українців піти в ресторан: як відреагували в мережі

Думки користувачів розділились

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до українців з проханням підримати малий та середній бізнес у такі нелегкі часи, але нарвався на швал критики. Однак чимало людей навпаки позитивно оцінили допис політика.

У своєму пості в Instagram Кулеба закликав українців піти в ресторан чи бодай на каву, аби підримати підприємців. За його словами, ця зима досить важка не тільки для звичайних людей, а для бізнесу, який має колосальні збитки.

Тут йдеться не тільки про величезні витрати на генератори, а й про значний спад клієнтів, що обумовлений важкою ситуацією в країні. Саме тому Кулеба просить українців не кидати один одного в біді та підримувати.

Пост Кулеби про ресторани та малий бізнес

"Будь ласка, сьогодні випийте каву не вдома, а в кав’ярні, пообідайте в ресторані чи купіть смаколики в кіоску, зайдіть на базар, сходіть до перукаря, придбайте щось у невеликому магазині або бодай замовте онлайн — підтримайте мікро-, малий і середній український бізнес. Йому зараз найважче", — йдеться у повідомленні.

Водночас думки користувачів у мережі розділились: хтось був обурений таким зверненням та не розумів, на які гроші можна ходити по кав'ярням, якщо зарплати не піднімали. Були й люди, які навпаки підтримали слова Кулеби та подякували йому за такий правильний заклик.

Як реагували українці на пост про ресторан:

А хто підтримає нас? За що людям обідати в ресторані? За зарплату в 25 тисяч коли комуналка 6..?

У нас нема грошів на кав'ярні, шановний.

Тіни Кароль ще не вистачає.

Дякую, що люди з вашим масштабом роблять акценти саме на таких речах.

Пане Дмитре, з великою повагою до вас, але …до нешановного пана Гетманцева (голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики — ред.) можна переадресувати ваші думки?

100%.

Такі правильні речі написані, дивно, що пан Гетьманцев не усвідомлює, що рушійною силою економіки в будь-який час (не тільки у військовий) є малий та середній бізнес.

Дякую, пан Кулеба! Завдяки вашому посту, збираюсь на стрижку! З приводу кави, так і роблю (завжди з думками про бізнес, щоб в нас було "життя") хоча вдома завжди є змога приготувати.

Обов’язково потрібно підтримувати один одного.

Чудовий меседж!

