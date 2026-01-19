В супермаркетах новая проблема из-за сильных морозов: фото

Как выглядит товар в магазинах без света, когда на дворе мороз

Украинцы начали делиться фото из магазинов, где вода в бутылках превратилась в лед прямо на полках. Из-за постоянных отключений света и минусовой температуры торговые помещения не обогреваются. В результате продукция на полках замерзает вместе со всем содержимым.

Соответствующее фото и видео опубликовала пользовательница с ником dianaoleynikkkk в соцсети Threads.

На снимках из соцсети Threads видны стеллажи с водой, где в каждой бутылке вместо жидкости сплошной лед. Фото предположительно сделано в одном из магазинов Кривого Рога, откуда автор публикации, к тому же в комментариях упоминается супермаркет Varus. Девушка прокомментировала кадры коротко: "Просто ситуация ".

Явление объясняется не только холодной погодой за окном. Главная причина – отсутствие электроснабжения, из-за чего торговые помещения остаются без обогрева. Даже внутри построек температура опускается ниже нуля, из-за чего товар замерзает.

Под публикацией украинцы активно комментируют необычную ситуацию. Кто-то пишет о структурированной воде, которая вроде бы вышла в результате заморозки. Некоторые шутят, что "это настоящий айс ти". Другие относятся к проблеме с иронией, называя талую воду очень полезной.

Есть и те, кто предполагает, что воду принесли со склада уже в замерзшем состоянии. Такие выводы люди делают из-за того, что на других полках сладкая вода вроде бы не замерзла.

Однако большинство комментаторов воспринимают ситуацию как еще одно последствие энергетических проблем. Некоторые не скрывают возмущения: "Извините это п**ц общество, к чему все катится".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему закрываются супермаркеты в Киеве и не только. Энергетический эксперт рассказал о системных проблемах украинской энергетики и путях их решения.