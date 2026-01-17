"Это просто ужас". Украинка показала, как в сильные морозы выглядит купе УЗ (видео)

Мнения пользователей в комментариях разделились

В сети завирусилось видео украинки о состоянии вагона в одном из поездов "Укрзализныци". Женщина показала, как выглядят окна в сильный мороз и снегопады.

Соответствующее сообщение украинка опубликовала в Threads. По ее словам, путешествие в этом вагоне для нее было ужасным.

Ведь проснувшись утром, она увидела, что окно полностью заледенело. Оно буквально обросло снегом и льдом, настолько сильным был сквозняк во время движения поезда. При этом немало снега нападало и на пол: и полку. Женщина также жаловалась на персонал, назвав его неприятным, однако не уточнила деталей.

"Это просто ужас, когда не спишь всю ночь от того, что холодно спать, еще плюс просыпаешься и видишь такое…….ну и персонал очень не приятный", — говорится в сообщении.

В сети также появились и другие кадры из поезда, следовавшего из Одессы. Практически все окна и тамбур в снегу.

Вагоны УЗ в поезде из Одессы. Фото: местные каналы

Снег на окнах в поезде. Фото: местные каналы

Снег в тамбуре в поезде. Фото: местные каналы

Мнения пользователи по этой ситуации разделились. Ведь некоторые люди писали, что большинство вагонов УЗ имеют состояние, как на видео. Но были и те, кто отмечали, что украинцы должны быть благодарны за то, что "Укрзализныця" работает в таких сложных условиях. Потому что регулярные обстрелы, аварийные и экстренные отключения, а теперь еще и суровая зима, создают большие препятствия для железнодорожников. Некоторые люди в комментариях делились своим опытом путешествия с УЗ. Люди пишут:

Увы, но практически все вагоны в УЗ "дырявые". Пропускают внутрь все, что только могут.

Так курточка висит. Значит, в самом вагоне тепло. А то, что мороз пробирает, так вагон — это железка. Так и будет. Главное, что в самом вагоне тепло.

Сейчас еду в поезде тоже плацкарт, все хорошо в вагоне более или менее нормально.

Можете поехать в Европу – там поезда в таких условиях просто не ездят.

Хорошо хоть поезда ездят!

