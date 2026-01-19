Никогда бы не догадались, что это: как забавно на украинском называли мебель

Возможно, у некоторых дома до сих пор есть такой диван

Украинский язык насыщен интересными словами, значение которых сразу не понятно. Одно из таких слов использовали на западе Украины — бамбетель.

По словам языковедов, слово имеет иностранное происхождение. "Телеграф" расскажет, что оно означает и какую функцию выполняет предмет с таким "именем".

Старинное слово, значение которого знают далеко не все

"Бамбетель" — это диалектное слово, обозначающее определенный тип мебели, распространенный на западе Украины. Оно называло деревянную скамью или диван, который днем использовали для сидения, а ночью — как кровать. Иногда внутри такого предмета были отделения для хранения вещей или сена.

Старая мебель. Фото: OLX

Церковный бамбетель. Фото: OLX

Происхождение слова через суффиксы:

Точный суффиксальный анализ этого слова в словарях пока не приведен. Однако языковеды говорят, что оно образовано не чисто украинскими суффиксами, а является заимствованием из немецкого языка, где Bank‑ означает "скамейка", а ‑bett — "кровать".

В украинском языке бамбетель употреблялся как диалектизм и не относится к общепринятому словарному фонду литературного языка, а сохранился в основном в говорах и старых текстах.

