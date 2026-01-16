Коцюбнути и не только. Как еще по-украински можно рассказать, что вы замерзли
Обогащаем свой лексикон зимними синонимами
В украинском языке немало самобытных слов на разные случаи жизни. Они очень точны и ярки – рассказываем, как можно заменить глагол "мерзнуть".
Существует множество слов и выражений, которые описывают замерзание очень образно. Только от их звучания становится холоднее. Синонимы к слову мерзнуть приводит slovnyk.me.
Мерзнуть — как можно иначе сказать по-украински
- Дриґотіти
- Дрижаки їсти
- буряковіти (от холоду),
- вихолоджуватися,
- гибіти,
- дерев'яніти (від холоду),
- дживоніти (зубами),
- дубеніти,
- дубіти,
- заклякати,
- качаліти,
- качаніти,
- ковизнути,
- коліти,
- коцюбнути,
- коцюрбнути,
- коцябнути.
"Змерзнути" или "замерзнути" — как правильно
Интересно, что среди украинцев нередко вспыхивают споры: как правильно — "змерзнути" или "замерзнути". Языковед Александр Пономарев объяснил, что оба эти слова произошли от одного корня, однако их нельзя употреблять друг вместо друга. Замерзнути означает "стать твердым от холода, превратиться в лед; погибнуть от холода". В то время как змерзнути – это чувствовать холод, недостаток тепла.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как в разных уголках Украины называют лютый мороз. Среди них нет слова "холодрыга", вместо него можно использовать гораздо более яркие.