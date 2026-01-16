Укр

Коцюбнути и не только. Как еще по-украински можно рассказать, что вы замерзли

Елена Руденко
Читати українською
Морозы, украинцы. Фото Коллаж "Телеграф"

Обогащаем свой лексикон зимними синонимами

В украинском языке немало самобытных слов на разные случаи жизни. Они очень точны и ярки – рассказываем, как можно заменить глагол "мерзнуть".

Существует множество слов и выражений, которые описывают замерзание очень образно. Только от их звучания становится холоднее. Синонимы к слову мерзнуть приводит slovnyk.me.

Мерзнуть — как можно иначе сказать по-украински

  • Дриґотіти
  • Дрижаки їсти
  • буряковіти (от холоду),
  • вихолоджуватися,
  • гибіти,
  • дерев'яніти (від холоду),
  • дживоніти (зубами),
  • дубеніти,
  • дубіти,
  • заклякати,
  • качаліти,
  • качаніти,
  • ковизнути,
  • коліти,
  • коцюбнути,
  • коцюрбнути,
  • коцябнути.

"Змерзнути" или "замерзнути" — как правильно

Интересно, что среди украинцев нередко вспыхивают споры: как правильно — "змерзнути" или "замерзнути". Языковед Александр Пономарев объяснил, что оба эти слова произошли от одного корня, однако их нельзя употреблять друг вместо друга. Замерзнути означает "стать твердым от холода, превратиться в лед; погибнуть от холода". В то время как змерзнути – это чувствовать холод, недостаток тепла.

"Замерзнуть" или "замерзнуть" — как правильно

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в разных уголках Украины называют лютый мороз. Среди них нет слова "холодрыга", вместо него можно использовать гораздо более яркие.

