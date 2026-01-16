Коцюбнути и не только. Как еще по-украински можно рассказать, что вы замерзли

Обогащаем свой лексикон зимними синонимами

В украинском языке немало самобытных слов на разные случаи жизни. Они очень точны и ярки – рассказываем, как можно заменить глагол "мерзнуть".

Существует множество слов и выражений, которые описывают замерзание очень образно. Только от их звучания становится холоднее. Синонимы к слову мерзнуть приводит slovnyk.me.

Мерзнуть — как можно иначе сказать по-украински

Дриґотіти

Дрижаки їсти

буряковіти (от холоду),

вихолоджуватися,

гибіти,

дерев'яніти (від холоду),

дживоніти (зубами),

дубеніти,

дубіти,

заклякати,

качаліти,

качаніти,

ковизнути,

коліти,

коцюбнути,

коцюрбнути,

коцябнути.

"Змерзнути" или "замерзнути" — как правильно

Интересно, что среди украинцев нередко вспыхивают споры: как правильно — "змерзнути" или "замерзнути". Языковед Александр Пономарев объяснил, что оба эти слова произошли от одного корня, однако их нельзя употреблять друг вместо друга. Замерзнути означает "стать твердым от холода, превратиться в лед; погибнуть от холода". В то время как змерзнути – это чувствовать холод, недостаток тепла.

"Замерзнуть" или "замерзнуть" — как правильно

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в разных уголках Украины называют лютый мороз. Среди них нет слова "холодрыга", вместо него можно использовать гораздо более яркие.