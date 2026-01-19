Ніколи б не здогадалися, що це: як кумедно українською називали меблі

Можливо вдома у декого досі є такий диван

Українська мова насичена цікавими словами, значення яких одразу не зрозуміле. Одне з таких слів використовували на заході України — бамбетель.

За словами мовознавців, слово має іноземне походження. "Телеграф" розповість, що воно означає та яку функцію виконує предмет з таким "ім'ям".

Старовинне слово, значення якого знають далеко не всі

"Бамбетель" — це діалектне слово, яке означає певний тип меблів, що був поширений на заході України. Воно називало дерев’яну лавку чи диван, який вдень використовували для сидіння, а вночі — як ліжко. Іноді всередині такого предмета були відділення для зберігання речей або сіна.

Старі меблі. Фото: OLX

Церковний бамбетель. Фото: OLX

Походження слова через суфікси:

Точний суфіксний аналіз цього слова в словниках наразі не наведено. Проте мовознавці кажуть, що воно утворене не суто українськими суфіксами, а є запозиченням із німецької мови, де Bank‑ означає "лавка", а ‑bett — "ліжко".

В українській мові бамбетель вживали як діалектизм, і він не належить до загальноприйнятого словникового фонду літературної мови, а зберігся здебільшого в говірках та старих текстах.

