Почему холод собачий, а не кошачий? Как образовалось популярное изречение о лютых морозах

Есть немало остроумных поговорок о холодной зиме

В Украине уже долгое время держится суровая зимняя погода, которую многие называют "хобачий холод". Однако не так много украинцев знают, как образовался этот фразеологизм и почему холод именно собачий, а не кошачий.

"Телеграф" разбирался в этом вопросе. В древности животные предвещали людям перемены погоды, а собаки были этакими термометрами зимой.

Так как люди знали: если пес катается в снегу, лежит на солнышке — скоро придет оттепель и морозы спадут. А вот если собака прячется во дворе, ищет место, где погреться и даже просится в дом — быть сильным морозам. Раньше у наших предков было лишь несколько способов, как узнавать хоть примерно погоду на будущее и очень важную роль в этом играли животных.

Поэтому морозы, которые для собак холодные, стали называть собачим холодом. Что касается кошек, то они в большинстве своем жили в домах или со скотом, поэтому их поведение в этом вопросе предки не принимали во внимание.

Добавим, что в украинском есть немало слов и поговорок, которые считаются синонимами собачого холоду. К примеру:

У таку погоду добрий господар собаку з дому не вижене.

Сонце блищить, а мороз тріщить.

Мороз, аж іскри сипляться.

Напомним, что есть несколько интересных украинских диалектов, которыми можно назвать сильный холод и лютые морозы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким "интимным" словом называют на украинском крестную.