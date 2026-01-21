С Днем Соборности Украины 2026! Самые красивые открытки и картинки для друзей и родных

Отправьте близким поздравительную открытку 22 января

Национальные праздники имеют особое значение для украинцев, особенно во время войны с российскими захватчиками. В этом году День Соборности Украины отмечается в четверг, 22 января 2026 года.

В этот день отмечается важное событие в истории Украины, ставшее еще одним шагом к независимости и объединению государства. 22 января 1919 — ровно 107 лет назад — был провозглашен "Акт Злуки" Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. С 1999 года дата официально считается государственным праздником. Он напоминает о силе, выдержке и единстве украинского народа.

"Телеграф" подготовил подборку ярких открыток и картинок ко Дню Соборности Украины 2026. Выберите понравившуюся картинку, загрузите ее на свое устройство и отправьте родным и друзьям или поделитесь на своих страницах в соцсетях.

Хотя 22 января официально признана праздничной датой в Украине, этот день не входит в список государственных выходных. Кроме того, из-за действия военного положения отменяются все дополнительные выходные, которые обычно предоставляются в связи с разными праздниками, поэтому большинство граждан проводят этот день по обычному рабочему графику.