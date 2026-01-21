Рус

З Днем Соборності України 2026! Найкрасивіші листівки і картинки для друзів та рідних

Тетяна Кармазіна
Листівки зі святом
Листівки зі святом. Фото Колаж "Телеграфу"

Відправте близьким привітальну листівку 22 січня

Національні свята мають особливе значення для українців, особливо в час війни з російськими загарбниками. Цього року День Соборності України відзначається у четвер, 22 січня 2026 року.

Цього дня відзначається важлива подія в історії України, яка стала ще одним кроком до незалежності та об’єднання держави. 22 січня 1919 року — рівно 107 років тому — було проголошено "Акт Злуки" Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. З 1999 року ця дата офіційно вважається державним святом. Воно нагадує про силу, витримку та єдність українського народу.

"Телеграф" підготував добірку яскравих листівок і картинок до Дня Соборності України 2026. Оберіть вподобану картинку, завантажте її на свій пристрій і надішліть рідним та друзям або поділіться на своїх сторінках у соцмережах.

Хоча 22 січня офіційно визнано святковою датою в Україні, цей день не входить до переліку державних вихідних. Крім того, через дію воєнного стану наразі скасовуються всі додаткові вихідні, які зазвичай надаються у зв’язку з різними святами, тож більшість громадян проводять цей день за звичайним робочим графіком.

#Україна #Поздоровлення #Свята #День Соборності України #Листівки