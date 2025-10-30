Безлимита нет? Сколько раз законно продлевать военное положение в Украине

Военное положение в Украине вводится указом президента

В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продолжали уже 16 раз. Обычно один срок составляет 90 дней. Однако возникает вопрос: есть ли какие-либо ограничения на продление этого положения в государстве.

Ответ на это дал юрист Александр Моргун, передает "Фокус". Заметим, что в 17-й раз военное положение будет продлено в ноябре, ведь в октябре за это проголосовало 315 депутатов Верховной Рады.

Что нужно знать:

Военное положение будет продлено с 5 ноября 2025 года по 3 февраля 2026 года

Впервые его ввели в Украине 24 февраля 2022

Военное положение не обязательно должно действовать на всей территории государства

Как отметил Моргун, Закон Украины "О правовом режиме военного положения" не имеет никаких ограничений по срокам введения военного положения. То есть, оно может длиться столько, сколько существует угроза для Украины. Однако оно распространяется не только на всю территорию страны, но и на отдельные области.

Голосование за продление военного положения

К тому же, если угроза Украине и ее территориям пропадет до истечения срока действия военного положения, его могут пересмотреть. Президент Украины Владимир Зеленский может упразднить военное положение как на всей территории, так и в отдельных областях.

Когда в Украине продлевали военное положение:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года

с 25 мая по 23 августа 2022 года

с 23 августа по 21 ноября 2022 года

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года

с 19 февраля по 20 мая 2023 года

с 20 мая по 18 августа 2023 года

с 18 августа по 16 ноября 2023 года

с 16 ноября 2023 по 14 февраля 2024 года

с 14 февраля по 13 мая 2024 года

с 13 мая по 11 августа 2024 года

с 11 августа по 9 ноября 2024 года

с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года

с 8 февраля по 9 мая 2025 года

с 9 мая по 7 августа 2025 года

с 7 августа по 5 ноября 2025 года

с 5 ноября 2025 года по 3 февраля 2026 года

Для справки

Военное положение – это особый правовой режим, который вводится в случае вооруженной агрессии, ее угрозы или нападения на государство, предусматривающий предоставление соответствующим органам власти полномочий по защите страны. Это временное ограничение конституционных прав и свобод человека и прав юридических лиц, а также усиление ответственности за нарушение действующих в условиях войны законов. В Украине военное положение вводится указом президента, который должен быть утвержден Верховной Радой.

