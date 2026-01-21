Не только испортите вкус. Почему итальянцы считают ломку спагетти преступлением

В Италии к пасте относятся как к гастрономическому наследию

Спагетти – это паста из твердых сортов пшеницы, длиной, как правило, 15 сантиметров. Некоторым кажется неудобным варить такие длинные макароны, поэтому они ломают спагетти пополам.

Однако на родине спагетти, в Италии, такая привычка вызывает шок и считается кулинарным преступлением. "Телеграф" рассказывает, почему не стоит ломать спагетти перед варкой.

Почему не стоит ломать спагетти

Текстура и вкус

Сломанные спагетти во время варки теряют свою характерную структуру, кроме того, их легко переварить. Такая паста теряет упругость и свой настоящий вкус.

Сломанные спагетти могут слипнуться

Из поломанных спагетти в ходе варки интенсивнее выделяется крахмал. Это увеличивает риск того, что они слипнутся. Целые спагетти провариваются равномерно, по ним лучше распределяется соус.

В Италии верят, что ломание спагетти приносит неприятности

Итальянцы считают спагетти не просто едой, а своеобразным кулинарным наследием. Они уверены, что ломание спагетти – не просто ошибка, а настоящее кулинарное преступление. Для жителей Италии разламывание пасты убивает гармонию блюда.

Более того, итальянцы уверены, что ломая спагетти можно навлечь неприятности. Считается, что если человек намеренно переламывает пасту, он может принести неудачу тем, кто будет есть блюдо.

Как сварить длинные спагетти

Как сварить дляинную пасту

Часто спагетти ломают, чтобы они сразу полностью погрузились в кипяток. Но есть другой способ, которым пользуются в Италии. Длинные макароны опускают в кипящую воду — оказавшаяся в воде часть быстро размягчается. Вскоре все макароны можно погрузить в кипяток, аккуратно перемешав.

