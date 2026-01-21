Не лише зіпсуєте смак. Чому італійці вважають ламання спагеті злочином

В Італії до пасти ставляться як до гастрономічної спадщини

Спагеті — це паста з твердих сортів пшениці, довжиною, зазвичай, 15 сантиметрів. Декому здається незручним варити такі довгі макарони, тому вони ламають спагеті навпіл.

Однак на батьківщині спагеті, в Італії, така звичка викликає шок та вважається кулінарним злочином. "Телеграф" розповідає, чому не варто ламати спагеті перед варкою.

Чому не можна ламати спагеті

Текстура та смак

Зламані спагеті під час варки втрачають свою характерну структуру, крім того, їх легко переварити. Така паста втрачає пружність та свій справжній смак.

Зламані спагеті можуть злипнутися

Зі спагеті, які зламали, в ході варки інтенсивніше виділяється крохмаль. Це збільшує ризик, що вони злипнуться. Цілі спагеті проварюються рівномірно, по них краще розподіляється соус.

В Італії вірять, що ламання спагеті приносить неприємності

Італійці вважають спагеті не просто їжею, а своєрідною кулінарною спадщиною. Вони впевнені, що ламання спагеті — не просто помилка, а справжній кулінарний злочин. Для жителів Італії розламування пасти вбиває гармонію страви.

Щобільше, італійці впевнені, що ламаючи спагеті можна накликати неприємності. Вважається, що якщо людина навмисно переламує пасту, вона може принести невдачу тим, хто їстиме страву.

Як зварити довгі спагеті

Як зварити довгу пасту

Часто спагеті ламають, щоб вони одразу повністю занурилися у окріп. Але є інший спосіб, яким користуються в Італії. Довгі макарони опускають у киплячу воду — частина, яка опинилася у воді швидко розм'якшується. Невдовзі всі макарони можна занурити у окріп, акуратно перемішавши.

