Существовала басня, что макаронные и сигаретные фабрики настроены на выпуск патронов для автомата Калашникова

Еда в СССР особенно не отличалась разнообразием. Именно в те времена был яростный дефицит не только на мясные, но и макаронные изделия. Тогда не знали, что такое "макароны из твердых сортов пшеницы", а употребляли то, что было на полках магазинов.

"Телеграф" расскажет, какие в СССР были макароны и почему они слипались в ком при варке.

Следует заметить, что в Советском Союзе очень редко в руки людям попадала правильная пшеница. Даже изготовляя макароны туда подсовывали плохую пшеницу.

Стоит добавить и то, что вся макаронная продукция имела устойчивую тенденцию к излишней "разварке" и дальнейшему склеиванию.

Позже люди прибегали к тому, чтобы смазывать макароны в готовом виде растительным маслом или сливочным маслом. Хотя второй вариант из-за дефицита был доступен далеко не каждому. Сами макаронные изделия из-за плохой пшеницы имели в своем составе много крахмала, что именно при варке и склеивалось в комочки.

Производство макарон в СССР

По поводу разнообразия, согласно ГОСТу 875-69 в СССР были такие макароны: рожки, перья, соломка, вермишель, лапша, фигурные макароны и некий. Последние позволили запустить байку о том, что макаронные и сигаретные фабрики настроены на выпуск патронов для автомата Калашникова.

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