ТикТок-идея для блэкаута: активная игра, согревающая детей и взрослых

Во время ограничений энергоснабжения эта игра поможет детям двигаться, согреться и не скучать.

При длительных отключениях света иногда бывает непросто развлечь ребенка. Провести время активно и даже согреться в процессе предлагает лайфхак по социальной сети ТикТок. При этом дополнительных финансовых вложений может и не понадобиться.

С помощью пластиковых баклажек на 5-6 литров можно создать своеобразную полосу препятствий, которую детям нужно перепрыгивать в определенном порядке. Видео разместила пользовательница Татьяна Пухниченко, которая показала в нем два способа преодоления полосы — прыжки и бег с высоким подъемом колен.

В комментариях подчеркнули, что пройти правильно все семь баклажек и не сбиться, это "еще тот квест". Отметим, подобные динамические упражнения, в частности бег и прыжки одновременно с приседаниями и отжиманиями, рекомендуются, чтобы не замерзнуть, что в условиях морозов и проблем с электроснабжением очень актуально.

Такие веселые спортивные игры подойдут и детям и взрослым, а препятствия можно сделать не только из пластиковой тары, но и других предметов быта.

