Морозы могут помочь во время блекаута: как сохранить продукты без света с помощью бутылки

Способ работает даже без электроэнергии

Морозы в Киеве продержатся еще минимум неделю и могут пригодиться при блекауте, а не только вредить. В частности, их можно использовать себе для сохранения продуктов.

Выставлять еду на балкон, когда на улице холодно, а электроэнергии нет — лайфхак, известный с советских времен. Так его можно модернизировать. Заморозив воду на открытом воздухе в пластиковых бутылках, их можно использовать как холодильные элементы, положив в холодильник или морозильную камеру, чтобы сохранить температуру во время отключений.

Подобный лайфхак можно использовать и при плановых отключениях. В таком случае бутылку с водой заранее замораживают в морозилке, а после отключения света – перекладывают в холодильник.

Отметим, чтобы лед не разорвал бутылку, как это случилось с некоторыми радиаторами отопления в Киеве, нужно, чтобы она не была наполнена водой, нужно оставлять примерно пятую часть объема.

