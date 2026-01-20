И руки не будут мерзнуть. Украинка поделилась рабочим лайфхаком для мытья посуды без теплой воды (фото)

Для этого понадобится всего две вещи

Регулярные отключения света побуждают украинцев приспосабливаться к тяжелым условиям и придумывать новые лайфхаки. Так, женщина в сети рассказала, как моет посуду, когда нет горячей воды.

В посте в Threads украинка показала, что использует две пары рукавиц, чтобы помыть посуду. Одни — это обычные теплые, а другие – резиновые, в которых обычно делают уборку.

По словам женщины, такие двойные рукавицы позволяют помыть посуду в холодной воде и не замерзать. К слову, из-за сильных морозов в Украине из-под крана течет в основном не просто холодная вода, а буквально ледяная. Потому этот лайфхак действительно может облегчить жизнь.

Также украинка добавила, что можно подогревать воду и мыть теплой, если много жирной посуды. Однако двойные перчатки в такие морозы спасают ситуацию.

В комментариях пользователи уже оценили этот лайфхак и назвали его гениальным. Ведь многие женщины писали, что просто грели воду и мыли посуду в тазике. Однако добавили, что с такими перчатками мыть будет гораздо лучше.

Пользователи писали:

Идея гениальная, я по старинке подогреваю воду на газовой плите и мою в тазике.

Мне нужно помыть окна, только спрашивала как это сделать.

Этот лайфхак работает в две стороны. Я во времена древних богов в таких двойных перчатках закрывала консервацию. Когда нужно было горячую банку держать и насыпать в нее что-нибудь горячее, или доставать после пастеризации.

Гениальность наших людей не перестает удивлять.

Гениально!

Ого, падажжиитеее так можно было?

