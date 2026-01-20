И руки не будут мерзнуть. Украинка поделилась рабочим лайфхаком для мытья посуды без теплой воды (фото)
Для этого понадобится всего две вещи
Регулярные отключения света побуждают украинцев приспосабливаться к тяжелым условиям и придумывать новые лайфхаки. Так, женщина в сети рассказала, как моет посуду, когда нет горячей воды.
В посте в Threads украинка показала, что использует две пары рукавиц, чтобы помыть посуду. Одни — это обычные теплые, а другие – резиновые, в которых обычно делают уборку.
По словам женщины, такие двойные рукавицы позволяют помыть посуду в холодной воде и не замерзать. К слову, из-за сильных морозов в Украине из-под крана течет в основном не просто холодная вода, а буквально ледяная. Потому этот лайфхак действительно может облегчить жизнь.
Также украинка добавила, что можно подогревать воду и мыть теплой, если много жирной посуды. Однако двойные перчатки в такие морозы спасают ситуацию.
В комментариях пользователи уже оценили этот лайфхак и назвали его гениальным. Ведь многие женщины писали, что просто грели воду и мыли посуду в тазике. Однако добавили, что с такими перчатками мыть будет гораздо лучше.
Пользователи писали:
- Идея гениальная, я по старинке подогреваю воду на газовой плите и мою в тазике.
- Мне нужно помыть окна, только спрашивала как это сделать.
- Этот лайфхак работает в две стороны. Я во времена древних богов в таких двойных перчатках закрывала консервацию. Когда нужно было горячую банку держать и насыпать в нее что-нибудь горячее, или доставать после пастеризации.
- Гениальность наших людей не перестает удивлять.
- Гениально!
- Ого, падажжиитеее так можно было?
