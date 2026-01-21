ТікТок-ідея для блэкауту: активна гра, що зігріває дітей і дорослих

Під час обмежень енергопостачання ця гра допоможе дітям рухатися, зігрітися й не нудьгувати

Під час тривалих відключень світла іноді буває непросто розважити дитину. Провести час активно та навіть зігрітися в процесі пропонує лайфхак із соціальної мережі Тікток. При цьому додаткових фінансових вкладень може і не знадобитися.

За допомогою пластикових баклажок на 5-6 літрів можна створити своєрідну смугу перешкод, яку дітям потрібно перестрибувати в певному порядку. Відео розмістила користувачка Тетяна Пухніченко, яка показала у ньому два способи подолання смуги — стрибки та біг з високим підійманням колін.

У коментарях наголосили, що пройти правильно всі сім баклажок і не збитися, це "ще той квест". Зазначимо, подібні динамічні вправи, зокрема біг та стрибки одночасно з присіданнями та віджиманнями рекомендуються, щоб не замерзнути, що в умовах морозів та проблем з електропостачанням дуже актуально.

Такі веселі спортивні ігри підійдуть і дітям, і дорослим, а перешкоди можна зробити не тільки з пластикової тари, а й інших предметів побуту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в частині шкіл України через проблеми зі світлом та погодою, канікули продовжили. Зокрема, в столиці України школярі на канікулах до 1 лютого.