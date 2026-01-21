Поезд остановился в поле во время блэкаута: как быстро вас спасут

Приходящее на спасение обесточенным поездам

Из-за массовых обстрелов, приведших к потере напряжения в контактной сети, один из скоростных поездов "Интерсити" остановился прямо во время движения.

Вячеслав Скриль, соучредитель ОО "Пассажиры Киева", рассказал "Телеграфу", сколько времени занимает буксировка обесточенных поездов во время блэкаута.

Чтобы вытащить остановленный поезд, железная дорога использует тепловозы. Если на одном участке застревает несколько поездов, тепловоз сначала оттаскивает один, а затем возвращается за следующим.

Поезд "Укрзализниці". Фото: Телеграф

Скорость спасения зависит от места остановки и особенностей путей. Если рядом нет стрелок или путевого развития, сразу подъехать ко всем поездам невозможно.

В таких условиях пассажирам приходится ждать, пока поезда постепенно отбуксируют на безопасный участок. На процесс влияют также расстояние до ближайшей станции и технические возможности железной дороги.

