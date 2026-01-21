Поїзд зупинився в полі під час блекауту: як швидко вас врятують

Що приходить на порятунок знеструмленим потягам

Через масові обстріли, що призвели до втрати напруги в контактній мережі, один зі швидкісних поїздів "Інтерсіті" зупинився прямо під час руху.

В'ячеслав Скриль, співзасновник ГО "Пасажири Києва", розповів "Телеграфу", скільки часу займає відбуксирування знеструмлених поїздів під час блекауту.

Детальніше у матеріалі: "Поїзд "Інтерсіті" завмер серед поля у лютий мороз: що треба знати пасажирам в Україні".

Щоб витягти зупинений поїзд, залізниця використовує тепловози. Якщо на одній ділянці застрягає кілька поїздів, тепловоз спочатку відтягує один, а потім повертається за наступним.

Потяг "Укрзалізниці". Фото: Телеграф

Швидкість порятунку залежить від місця зупинки та особливостей колій. Якщо поруч немає стрілок або колійного розвитку, відразу під’їхати до всіх поїздів неможливо.

У таких умовах пасажирам доводиться чекати, поки потяги поступово відбуксирують на безпечну ділянку. На процес впливають також відстань до найближчої станції та технічні можливості залізниці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку нову платну послугу запускає "Укрзалізниця". Її вже встигли розкритикувати.