Поезд "Интерсити" замер среди поля в лютый мороз: что нужно знать пассажирам в Украине

Какие современные поезда в случае отключения света превращаются в холодные коробки металла

Утром 20 января скоростной поезд "Интерсити", следовавший по маршруту Харьков-Киев, внезапно остановился посреди поля. Причиной послужило полное отсутствие напряжения в контактной сети, а за окном термометр показывал минус 18 градусов.

Проводники начали раздавать людям пледы, чтобы хоть как-то согреть замерзших пассажиров. Издание "Телеграф" выяснило в пресс-службе "Укрзализныци" и у эксперта по вопросам транспорта, как железная дорога спасает людей в таких ситуациях и на сколько может затянуться спасение.

"Укрзализныця" высылает вспомогательный локомотив

Поезд "Интерсити" застрял в поле. Фото — соцсети

В пресс-службе "Укрзализныци" "Телеграфу" объяснили, что застрявший поезд отправят дальше с помощью вспомогательного локомотива.

"Все пассажиры будут доставлены в пункты назначения", — заявил спикер железной дороги Сергей Щур. Но технических подробностей того, как именно организуется эвакуация застрявших поездов, из соображений безопасности в "Укрзализныце" раскрывать не стали.

Один тепловоз на несколько поездов? Почему спасение растягивается на часы

Вячеслав Скрыль, соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева"

Вячеслав Скрыль, соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева", рассказал "Телеграфу", что у "Укрзализныци" действительно есть тепловозы, которые задействуют в подобных ситуациях. Эксперт отметил, что сам попадал в такие обстоятельства, как пассажир, и видел процесс изнутри.

"Если что-то происходит, то задействуют тепловозы. Высылают тепловозы, сцепляют и тепловозом тянут", — пояснил Скрыль. По его словам, если на одном участке застряло несколько поездов, то тепловоз сначала вытаскивает один состав, а затем возвращается за следующим. "Сначала вы вытаскиваете один поезд, потом отправляете за другим, — иначе просто не съехать", — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что скорость спасения зависит от многих факторов. Важно, на каком участке застрял поезд, какое там путевое развитие, какое расстояние до ближайшей станции. "Если один участок и нет возможности сразу подъехать к нескольким, ну нет стрелок, вы не можете одновременно отправить туда два-три локомотива", — пояснил Скрыль.

Электрички без шансов: почему современные поезда беззащитны перед отключением света

Электропоезд

Особую проблему, по словам эксперта, составляют именно электропоезда. Обычные пассажирские вагоны оборудованы котлами, которые могут работать как от электричества, так и от твердого топлива. "Если у проводника есть запас, а нет электроэнергии, он может топить этим топливом", — рассказал Скрыль.

Но с электричками ситуация совсем другая. "Там нет альтернативы. Если нет электроэнергии, то они не работают, отопление не работает", — подчеркнул эксперт. Он отметил, что в такую погоду находиться в холодном вагоне очень неприятно, а автономные источники питания ситуацию не разрешат.

"Это было бы идеально, но туда буржуйку уже не пристроишь", — иронически заметил Скрыль. Таким образом, пассажиры современных электропоездов при аварийном обесточении остаются абсолютно беззащитными перед холодом.

Энергодиспетчеры видят все, но не всегда успевают предупредить

На вопрос о мониторинге состояния электрообеспечения Скрыль пояснил, что у "Укрзализныци" есть энергодиспетчеры, постоянно отслеживающие ситуацию в режиме реального времени. "Конечно, состояние электроэнергии у железной дороги контролируют свои энергодиспетчеры", — подтвердил эксперт.

Однако проблема в том, что аварии могут произойти внезапно. "Когда поезд уехал, все могло быть нормально, а потом что-то прилетело аварийно, начали выключать", — рассказал Скрыль. Он добавил, что аварийно может обесточиться не только маленький участок, но и целые регионы или области.

"Подстанция "Укрзализныци" ведь не на другой планете. Она также аварийно обесточилась, и ничего уже не может поделать", — пояснил эксперт. В таком случае диспетчер может лишь сообщить машинисту, что нет электроэнергии впереди, и тот остановит поезд в безопасном месте, если успеет.

Возможно ли предугадать внезапное обесточивание

Обрыв контактной сети может произойти буквально в секунду, и об этом невозможно узнать заранее. "Если обесточилось так, как у вас дома неожиданно, ничего вы уже не сделаете", — отметил эксперт.

Что касается обмерзания проводов, то эксперт отметил, что сейчас такой проблемы быть не должно. "Сейчас нет таких осадков. И если движение постоянно происходит, такого обледенения, чтобы обрывалась контактная сеть, в принципе не должно быть", — пояснил он. Скриль добавил, что контактная сеть рассчитана на зимние условия, поэтому обледенение не является основной причиной аварий. Однако единичные случаи все же могут быть. Таким образом, главной угрозой остаются именно внезапные аварийные отключения, предугадать которые практически невозможно.

Напомним, "Телеграф" также сообщал, что в Украине невозможно купить билеты на ряд рейсов "Укрзализныци". Причиной стала необходимость корректировки расписания движения из-за осложнений на поврежденном российскими обстрелами участке.