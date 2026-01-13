Женщина с лежачим ребенком остановила поезд во время метели: трогательная история украинки

История с поездом тронула тысячи украинцев

Поезд "Хмельницкий — Киев" сделал остановку на станции, где обычно не останавливается. Мать семилетней девочки попросила о помощи через метель, и "Укрзализныця" отреагировала мгновенно.

Историю заметила пользователь kate.filatova.e и поделилась ею в своем профиле Threads. Женщина написала, что плакала от увиденного вчера и сегодня тоже плачет. Сообщение быстро набрало тысячи просмотров.

Как стало известно, мать с семилетней дочерью имела билеты на поезд из Хмельницкого в Киев. Семья живет в поселке, из которого из-за сильных морозов и метелей не было возможности добраться до основной станции. Женщина понимала, что не сможет вывезти лежачего ребенка к поезду.

Вечером она написала в директ официальному аккаунту "Укрзализниці". Она объяснила ситуацию и спросила, может ли поезд №7720 совершить остановку на станции Коржевцы. В сообщении мать отметила, что ее дочь лежачая, а отец девочки пропал без вести во время службы в армии. Она искренне просила о помощи.

Переписка пассажирки с "Укрзализныцей"

Компания ответила в тот же вечер. "Укрзализниця" подтвердила, что поезд остановится в Коржевцах, но предупредила о возможных задержках. Женщине посоветовали следить за обновлениями на платформе Uz vezemo.

На следующий день мать с дочерью сели в поезд. Женщина поблагодарила компанию прямо из вагона. Она написала отдельное сообщение локомотивной бригаде и пожелала им крепкого здоровья и мирного неба.

Благодарное сообщение пассажирки

Одна из пользователей соцсети так прокомментировала ситуацию:

Начальнику поезда и всем принявшим такое решение большое уважение. Это не просто помощь одной семье… для женщины это хоть какая-то вера в людей, это жизнь, написала женщина.

Люди были искренне изумлены и оставили немало комментариев под сообщением. Вот несколько самых интересных:

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "Укрзализныця" запускает новую платную услугу. Украинцы уже критикуют.