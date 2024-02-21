Украина отмечает День памяти Героев Небесной Сотни. 10 событий Майдана, которые все изменили (хроника, фото)

Важнейшие поступки смелых людей, изменивших страну

Ежегодно 20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни, которые бросили вызов диктатуре и высокой ценой собственной жизни отстояли свободу, выбор в пользу демократии и европейского будущего. Протест, который в начале был стачкой стайки киевских студентов и активистов против отказа от Ассоциации с ЕС, перерос в сопротивление более широким слоям населения по всей стране. И на каждый ужасный случай насилия, массовых избиений, исчезновения людей, пыток, арестов, попыток запретить протест диктаторскими законами общество реагировало несогласием. Телеграф собрал эти 10 главных шагов Майдана, которые сформировали протест таким, каким мы его сейчас знаем:

1. Возмущение отказом от курса в ЕС

После того, как правительство Николая Азарова вдруг анонсировало, что Виктор Янукович через неделю (на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября) не подпишет соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, украинское общество возмутилось. Вечером того же дня, 21 ноября 2013, в знак протеста около 2 тысяч человек впервые собираются у стелы на Майдане Незалежности в Киеве. Люди собирались через соцсети, в основном это были студенты.

Как выглядел Майдан в первый его день

2. Первое народное вече и игнорирование запретов

Для понимания контекста: 21 ноября ОАСК запретил проведение массовых акций в центре Киева до 7 января, и эту привычную для времен Януковича практику мало кто считал. 22 ноября численность людей на Майдане растет, происходит первая стычка с милицией за палатки, а география протестов распространяется на другие города Украины. Столкновение с милицией происходит и 23 ноября за место для установки елки, но это не останавливает людей. И вот в воскресенье, 24 ноября, в Киеве проходит самая массовая со времен Оранжевой Революции хотя — "За Европейскую Украину" и первое большое вече. Участие в нем приняли по разным оценкам от 60 до 150 тысяч человек.

3. "Марш миллионов" после избиения студентов

По воспоминаниям очевидцев, к концу ноября численность протестов постепенно спадала и митинг был близок к тому, чтобы прекратиться естественным образом. У стелы продолжала оставаться кучка студентов, дежурившая там даже ночью, но в ночь на 30 ноября всех их жестоко избили силовики "Беркута". Видео с камер наблюдений шокировали, потому что на записях за детьми бежали целые группы силовиков с дубинками, устраивая показательную расправу. В результате разгона официально пострадали 94 человека. И ответ не заставил себя ждать — на следующий день, 1 декабря 2013 года, сотни тысяч украинцев вышли на улицы Киева, объединившись потом в первый Марш миллионов. Майдановцы занимают Дом профсоюзов и здание КГГА. Вечером произошли столкновения протестующих с милицией на ул. Банковой возле Администрации Президента и зверское избиение майдановцев, в результате которого были травмированы 112 активистов и 45 журналистов. Этим фактически закончился период Евромайдана и началась Революция Достоинства. Вечером на пресс-конференции в Штабе национального сопротивления Арсений Яценюк обратился с призывом к украинцам ехать в Киев бороться за право на справедливость. Раздались главные требования протестующих – отставка Януковича и отставка правительства Азарова.

После избиения студентов протест не разошелся, а вспыхнул с новой силой

4. Формирование самообороны

Избиения превратились в показательные, а вечером 4 декабря стало известно о подготовке выезда в Киев из Василькова полторы тысячи беркутовцев на 30 автобусах. Азаров пугал по телевидению арестом за блокирование работы государственных учреждений. На следующий день, 5 декабря 2013 года, начали формироваться отряды Самообороны Майдана из бывших военных спецназовцев, участников войны в Афганистане, и всех неравнодушных. Экипировки особо не было и в ход шло воображение. На голову одевали сноубордистские шлемы, от слезоточивого газа спасали лыжные очки, оружием служили максимум биты, а тем, кому повезло меньше, в противовес вооруженным до зубов спецназам, показывали деревянные палки.

Самооборона

5. Начало "ленинопада" по всей стране

В воскресенье, 8 декабря, в Киеве проходило очередное народное вече, на котором присутствовало до 800 тыс. человек, присутствовавшие решили начать блокировать Администрацию Президента, здание правительства и другие учреждения, однако весь правительственный квартал был заблокирован милицейскими автобусами, грузовиками, колоннами солдат и разными спецподразделениями милиции. Вечером одна из колонн евромайдановцев, возглавляемая с представителями ВО "Свобода", прорвалась к памятнику Ленину и сбросила его с постамента. Этот памятник мозолил глаза уже длительное время, поэтому протестующие с радостью бросились разбирать "кусочки Ленина" в память. Это событие дало начало цепной реакции — так называемому "ленинопаду" по всей стране.

Ленинопад

6. "Марш на Межигорье".

Перед Новым годом, 29 декабря 2013 года, состоялся мирный автопробег под названием "Марш на Межигорье" в резиденцию Януковича, организованный представителями "Автомайдана". Колонна из более чем 1 тыс. автомобилей растянулась на несколько километров, участники пикетировали резиденцию Януковича. Позже Автомайдан побывал у имений Медведчука и Азарова.

Пикетчики приехали к Януковичу, поскольку его кортежи редко покидали резиденцию

7. "Огнекрещение" против диктаторских законов

16 января 2014 года Верховная Рада путем поднятия рук проголосовала за скандальные диктаторские законы. Они ограничивали конституционные права и свободы: запрещали мирные собрания, ограничивали свободу слова, запрещали движение автоколонн более 5 машин, предоставляли органам государственной власти большую свободу действий в сфере наказания участников акций протеста. Майдан ответил мобилизацией и радикализацией протеста. 19 января 2014 — переломный день, когда мирный протест перешел в открытое противостояние. Возмущенные майдановцы после веча пошли выразить свой протест в Верховную Раду, но на ул. Грушевского у входа на стадион "Динамо", дорогу им заблокировали подразделения войск и "Беркута". Люди пошли на штурм позиций силовиков, началось жестокое противостояние с милицией. Позже бои на Грушевского начали называть "Кровавое крещение" или "Огнекрещение".

Штурм границы силовиков по пути в Раду после принятия диктаторских законов 16 января

8. Захват ОДА после первых павших

22 января 2014 года стало днем гибели первых протестующих: в лесу вблизи села Гнедин найдено тело похищенного майдановца Юрия Вербицкого со следами пыток, утром на Грушевского в результате огнестрельного ранения картечью погиб Сергей Нигоян. ). В этот же день силовики показательно раздели носки на морозе пленного Михаила Гаврилюка, издевались над ним, обрезали чубы, толкали ногами и фотографировались. Все эти события вызвали только одно – гнев. 23 января протест распространяется по регионам Украины, майдановцы стихийно блокируют, штурмуют и занимают административные сооружения, строят вокруг них баррикады, устраняют или освобождают от должностей председателей областных и городских госадминистраций. Захватили Львовскую ОГА, здания ОГА в Тернополе и Ровно. Заблокированы ОГА в Ивано-Франковске и Хмельницком. Попытка штурма Житомирской ОГА. В Черкассах после нескольких часов штурма майдановцы смогли зайти в ОГА, но вскоре были вынуждены отступить из-за контратаки "Беркута", сопровождавшейся жестоким избиением. 24 января майдановцы берут под контроль здания ОГА в Ивано-Франковске, Хмельницком и Черновцах. 25 января – штурм Украинского дома, протестующие захватывают Черниговскую и Винницкую ОГА, Полтавский и Винницкий облсоветы. В некоторых регионах разгон майданов превращается в зверское избиение.

Увлечения Львовской ОГА

9. Восстание в регионах после штурма

18 февраля 2014 года стало ночью штурма Майдана, продолжавшегося до 04:30 ночи 19 февраля. Погибли или получили смертельные ранения 15 протестующих. Еще двое убиты "титушками" на перекрестке улиц Большой Житомирской и Владимирской. Майдановцы также были вынуждены использовать огнестрельное оружие. Одновременно с этим в регионах загорается "ночь гнева" — во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Ровно активисты захватывают ОГА, управление МВД, СБУ, Прокуратуру и тому подобное. 19 февраля в Киеве вспыхивают позиционные бои, протестующие держат оборону городка, а это новые погибшие. В регионах протестующие штурмуют и блокируют админздания в регионах: в Луцке и Житомире захвачено управление МВД и ОГА; в Ужгороде и Черновцах захвачены ОГА; пикеты и протесты во многих городах.

Луцк. Митингующие взяли штурмом управления МВД области

10. Ультиматум об отставке Януковича

20 февраля стал днем массовых расстрелов майдановцев по ул. Институтской силовики стреляли сверху с площадки перед Октябрьским дворцом (убиты 48 человек и более 80 получили огнестрельные ранения). Отчаянное героическое наступление под автоматным огнем сломал хребет режима. Вечером Верховная Рада своим постановлением осудила и запретила применение силовиками насилия против майдановцев. Но 21 февраля оппозиция подписывает с Януковичем соглашение по урегулированию кризиса в Украине, согласно которому до декабря 2014 года должны были быть проведены внеочередные президентские выборы. Люди освистали лидеров оппозиции, вышедших на сцену рассказать о сделке. Сотник Майдана Владимир Парасюк выступил с ультимативным требованием отставки В.Януковича: "если вы завтра до 10 утра не выступите с заявлением, чтобы Янукович уходил в отставку, мы идем на штурм с оружием, я вам клянусь!". Вечером Янукович сбегает из Киева, а победа Майдана закрепляется в правовой плоскости 22 февраля — Верховная Рада избрала Александра Турчинова спикером и возложила на него исполнение обязанностей президента Украины.

Митингующие не согласились на соглашение с Януковичем и поставили ультиматум. После бегства Януковича и. стал Турчинов

