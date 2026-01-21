McDonald’s закрывается из-за отключений света: карта, какие рестораны в Украине не работают

Клиенты могут заранее узнать, какие рестораны открыты

На фоне отключений света и воды в Киеве и ряде других городов начали временно закрываться рестораны быстрого питания McDonald’s. Посетителям рекомендуют перед посещением зарание проверять, работает ли заведение в этот день.

Что нужно знать:

Ограничения могут коснуться и меню, рестораны могут работать не в полном объёме

На официальном сайте заведения можно проверить, работает ли ресторан в этот день

В настоящее время из-за отсутствия света закрыты сразу несколько точек

В одном из столичных пабликов было опубликовано видео, на котором видна надпись на двери McDonald’s о том, что заведение не работает.

В то же время, читатели рассказали "Телеграфу", что в Днепре сейчас также недоступна доставка из McDonald’s. Служба доставки указівает, что заведение откроется завтра, 22 января.

Доставка McDonald’s в Днепре недоступна

Что говорят в McDonald’s

На официальной страницы ресторана быстрого питания в Instagram информация о временном закрытии отдельных заведений была подтверждена.

"Из-за сложной ситуации с подаей электроэнергии и воды, отдельные рестораны могут временно не работать или работать с ограниченным меню", — говорится в сообщении.

Скриншот: McDonald’s / Instagram

В то же время в публикации призывают украинцев заранее проверять, открыто ли сейчас заведение, перед тем как прийти. Сделать это можно на официальном сайте McDonald’s.

На карте следует лбращать внимание на черную метку. Она означает, что ресторан сейчас временно закрыт.

Скриншот с официального сайта McDonald’s

Карта ресторанов McDonald’s в Украине

По состоянию на время выхода данной публикации, на сайте McDonald’s указаны несколько адресов, по которым рестораны сейчас закрыты.

Закрытый McDonald’s в Киеве

Закрытый McDonald’s в Одесской области

Закрытый McDonald’s в Днепре

Закрытый McDonald’s в Киеве

Закрытый McDonald’s в Виннице

Закрытый McDonald’s в Борисполе

