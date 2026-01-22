Не чорна пляма без світла: як насправді виглядає Україна з космосу, показали в Threads

Різниця з Європою разюча, але не все так погано, як показують росЗМІ

У Threads українка спростувала фейк, який активно починає використовувати російська пропаганда, що Україна під час відключень нібито виглядає як суцільна чорна пляма. Але насправді на знімках з космосу видно, що ситуація далека від такої кричущої.

Річ у тім, що викладений нижче знімок, який поширюють росмедіа, — радше робота або фотошопу, або штучного інтелекту.

Як Україна виглядає з космосу без світла

Як демонструють фото, опублікуванні користувачкою у Threads, Україна під час відключень — не чорна пляма. Зазначається, що на порталі lightpollutionmap.info є можливість у реальному часі бачити різні країни з космосу.

Фактично тут відстежують забрудненість середовища та штучне світло, тому досить добре видно те, як освітлюються країни. Показовими є не тільки Москва чи Берлін, а й інші великі міста, а також портові регіони. Вони буквально спалахують на знімках.

Допис з картами України з космосу

Користувачка опублікувала два фото, одне за 2021, а інше за 2024 рік. На них видно, що Україна зазнала чимало впливу від ударів Росії по енергетиці. Яскравих та великих вогників майже не залишилось, а малі фактично зникли.

Україна з космосу у 2022

Зауважимо, що у 2022 році під час перших блекаутів після атак Росії NASA показало, як Україна виглядала з космосу. Тоді вона була фактично чорною плямою, однак зараз ситуація інша.

Україна з космосу без світла у 2022

Для довідки

Портал lightpollutionmap.info — це глобальна інтерактивна карта світлового забруднення. Вона показує надмірне штучне освітлення в нічний час за допомогою супутникових даних. Її створили в наукових цілях, аби знаходити найтемніші місця, відстежувати забруднення та планувати освітлення.

