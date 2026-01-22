Поляки не делают эту ошибку зимой. Нужно ли стряхивать снег с деревьев в саду

Одна ваша оплошность может оставить вас без урожая

Зимний покой в саду — лишь иллюзия для опытного хозяина. Пока новички дожидаются весны, профессиональные садоводы продолжают активный уход за участком. Одним из самых спорных вопросов остается уборка снега: стоит ли очищать от него ветки или лучше оставить его в покое?

Многие полагают, что обилие снега — это исключительно благо, защищающее растения от лютых морозов. Однако польские специалисты из издания g.pl предупреждают: истина лежит посередине. Снег действительно полезен, но только там, где он не наносит механических повреждений.

Снег дает нагрузку на ветви

На земле, под кронами деревьев и кустарников, снежный покров работает как естественный термос, удерживая тепло в почве и защищая корневую систему. Но совсем иная ситуация складывается на ветвях. Тяжелые, мокрые пласты осадков создают колоссальную нагрузку. Под их весом неокрепшие побеги деформируются, а крупные ветви плодовых деревьев могут треснуть или полностью отломиться. Поэтому регулярное и аккуратное стряхивание снега с крон — обязательная процедура, которая уберегает сад от "зимних травм".

Как защитить растения и деревья

Если ваша цель — защитить теплолюбивые культуры от ледяного ветра и критических температур, лучше не полагаться на случайные сугробы. Проверенный метод — использование агротекстиля или натуральной соломы.

Агроволокно для защиты растений и деревьев зимой

Важный нюанс: не спешите с укрытием. Поляки подчеркивают, что утеплять растения нужно только после того, как ударят первые настоящие заморозки. Слишком раннее "окутывание" создаст парниковый эффект. Лишнее тепло помешает растению войти в состояние глубокого покоя, что спровоцирует ненужный рост побегов, которые неизбежно погибнут при первом же серьезном "минусе".

Также важно учитывать, что таяние чрезмерного количества снега может вызвать переувлажнение отдельных видов растений. Это относится и к газону: плотный снежный покров способствует развитию грибковых заболеваний. Когда убираете снег с участка, используйте лопату или натуральные средства для его таяния. Избегайте химикатов и соли.

Парадоксально, но при всей опасности переувлажнения, саду может грозить "зимняя засуха". Растения продолжают испарять влагу, но не могут вытянуть ее из промерзшего грунта. Именно поэтому грамотные дачники следят за состоянием культур и обеспечивают им необходимый уход, чтобы весной сад проснулся здоровым и готовым к цветению.

Стоит отметить, что для многих украинских семей дрова по-прежнему остаются основным источником тепла в зимний период. Ранее мы рассказывали, могут ли украинцы забирать из леса поваленные деревья.