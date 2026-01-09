Огурцы в январе. Успейте посеять семена для рассады в эти даты, чтобы собрать урожай первыми
Названы 4 благоприятных дня в январе 2026 года
Январь 2026 года — идеальное время для начала посева огурцов, если вы планируете выращивать их в отапливаемой теплице или на подоконнике.
Ранний старт позволяет получить первые плоды уже к середине весны и обеспечить себя свежими витаминами задолго до массового сезона. "Телеграф" рассказывает о благоприятных днях для посева огурцов на рассаду и особенностях посева в январе.
Благоприятные дни в январе 2026
Согласно лунному посевному календарю на январь 2026 года, для посева огурцов на рассаду наиболее удачными считаются периоды, когда Луна способствует активному росту надземной части растений.
- Самые благоприятные дни: 19, 20, 24, 25, 29 января.
- Нейтральные даты: 1, 2, 5, 6, 13-15 января.
- Запрещенные дни (Новолуние и Полнолуние): 18 и 31 января — в это время любые работы с семенами крайне нежелательны.
Как правильно сеять огурцы на рассаду
Поскольку огурцы плохо переносят пересадку из-за чувствительной корневой системы, лучше сразу использовать индивидуальные емкости.
- Подготовка семян. Для ускорения всходов семена можно замочить в стимуляторе роста или слабом растворе марганцовки для обеззараживания.
- Выбор грунта. Используйте рыхлую, питательную почвосмесь. Оптимально подойдет смесь торфа, перегноя и дерновой земли или готовый магазинный субстрат для овощей.
- Посев. В стаканчик объемом 0,5 л высаживайте по 1-2 семени на глубину около 1,5-2 см.
- Условия прорастания. До появления всходов поддерживайте температуру +23…+27°C. После появления ростков (через 4-5 дней) температуру днем желательно снизить до +20…+22°C, чтобы рассада не вытягивалась.
